***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2022 14:10
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032661
BIST
14:302.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,21
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.438
En Düşük
2.421
14:3016,4010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0364
|Açılış
|: 16,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
14:3017,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1239
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
14:30970,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,21
|Açılış
|: 970,55
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,44
BIST En Aktif Hisseler14:28
|MPARK
|33,24
|27.378.886
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.715.079
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|164.962.844
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|ALKA
|42,68
|74.975.507
|% 8,49
|
|KZBGY
|75,15
|43.431.335
|% -9,95
|
|IMASM
|42,64
|8.122.277
|% -7,90
|
|MEPET
|3,86
|29.591.517
|% -5,16
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|NUGYO
|5,30
|74.847.315
|% -4,50
|
|THYAO
|43,78
|2.923.033.007
|% 2,63
|
|SISE
|20,94
|1.681.892.977
|% -0,48
|
|ARCLK
|79,00
|1.221.520.850
|% 6,18
|
|ASELS
|23,76
|813.335.412
|% 0,42
|
|KOZAL
|191,50
|772.036.697
|% 2,24
|
|SKBNK
|1,32
|241.351.868
|% 4,76
|
|HALKB
|5,59
|751.830.073
|% -1,24
|
|EKGYO
|2,61
|343.628.391
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,70
|366.454.209
|% 1,37
|
|SISE
|20,94
|1.681.892.977
|% -0,48
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3882
|16,4019
|% 0,23
|
|Euro
|17,5713
|17,6012
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,6040
|20,7073
|% 0,43
|
|Frank
|17,0092
|17,1117
|% 0,43
|
|Riyal
|4,3548
|4,3766
|% 0,16
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-9,80
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|6.455
|6.552
|-17,00
|
|Tam
|6.419
|6.581
|-23,30
|
|Yarım
|3.103
|3.184
|-11,27
|
|Çeyrek
|1.556
|1.592
|-5,64
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,92
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,58
|
Seans Raporu
14:28
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