***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.05.2022 10:01
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033244
BIST
10:152.481
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 42,58
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.484
En Düşük
2.467
10:1516,3658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1747
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3000
|
16,3841
En Düşük
16,2359
10:1517,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2176
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6374
En Düşük
17,4021
10:15980,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 14,82
|Açılış
|: 980,10
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler10:13
|MZHLD
|66,60
|3.979.417
|% 9,99
|
|DARDL
|3,33
|41.661.716
|% 7,77
|
|AGHOL
|38,08
|15.394.281
|% 7,39
|
|PGSUS
|143,40
|85.969.560
|% 7,01
|
|EPLAS
|16,82
|7.159.944
|% 7,00
|
|DAGHL
|27,10
|377.426
|% -4,91
|
|AKFGY
|2,65
|33.720.949
|% -3,28
|
|SANFM
|34,16
|908.381
|% -2,12
|
|OYYAT
|81,75
|8.431.380
|% -1,92
|
|DOGUB
|4,12
|2.174.619
|% -1,90
|
|THYAO
|47,38
|1.012.915.586
|% 5,24
|
|SAHOL
|20,80
|247.430.793
|% 2,36
|
|SISE
|20,82
|242.191.712
|% 2,06
|
|ASELS
|24,06
|200.162.005
|% 2,38
|
|EREGL
|33,18
|192.618.005
|% 0,91
|
|DOHOL
|3,90
|169.739.143
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,24
|39.379.841
|% 0,81
|
|KARSN
|6,81
|182.532.952
|% -0,87
|
|THYAO
|47,38
|1.012.915.586
|% 5,24
|
|ODAS
|2,65
|44.701.231
|% 2,71
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3651
|16,3763
|% 1,14
|
|Euro
|17,5953
|17,6185
|% 1,20
|
|Sterlin
|20,6007
|20,7040
|% 1,03
|
|Frank
|17,0354
|17,1380
|% 1,14
|
|Riyal
|4,3486
|4,3705
|% 1,05
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|8,74
|
|Altın Gr.
|976
|976
|11,12
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.427
|6.589
|-4,47
|
|Yarım
|3.107
|3.187
|-2,16
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,18
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|0,13
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,56
|