***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 10:21
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057922
BIST
11:533.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,80
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
11:5318,1408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,1920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1412
En Düşük
18,0790
11:5318,0559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0118
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
11:531.021,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.021,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.021,95
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler11:52
|HKTM
|17,71
|2.586.847
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.917.199
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|30.168.142
|% 9,97
|
|LIDER
|25,62
|82.879.058
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|KGYO
|16,47
|10.614.622
|% -5,24
|
|KLRHO
|20,48
|4.104.164
|% -4,83
|
|CMBTN
|323,10
|18.565.975
|% -4,77
|
|SANFM
|17,27
|14.217.118
|% -4,59
|
|KRGYO
|7,48
|3.159.428
|% -4,59
|
|THYAO
|70,80
|6.091.294.473
|% 4,42
|
|YKBNK
|6,20
|2.080.740.875
|% -1,27
|
|AKBNK
|11,37
|1.758.813.421
|% -0,96
|
|GARAN
|23,72
|1.500.211.992
|% 2,77
|
|ISCTR
|8,45
|1.429.397.730
|% 3,05
|
|YKBNK
|6,20
|2.080.740.875
|% -1,27
|
|EKGYO
|3,97
|1.132.904.228
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,36
|538.809.967
|% 3,06
|
|ISCTR
|8,45
|1.429.397.730
|% 3,05
|
|AKBNK
|11,37
|1.758.813.421
|% -0,96
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1370
|18,1404
|% 0,17
|
|Euro
|18,0391
|18,0548
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,3834
|21,4907
|% 0,08
|
|Frank
|18,7672
|18,8802
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8112
|4,8353
|% 0,06
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|4,84
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.850
|6.904
|-12,00
|
|Yarım
|3.338
|3.375
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,34
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07TMSN
Yüzde 5.03 oranında artışla 61.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 700 adet işlem
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12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 4 artarak (% 0.16 ) 3, 405
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12:06DENGE
Yüzde 6.16 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 395, 774 adet işlem
-
12:05PRDGS
Yüzde 6.07 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 059, 323 adet işlem
-
12:03THYAO
Yüzde 4.42 oranında artışla 70.80 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 118, 400 adet işlem