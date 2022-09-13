***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 16:23
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062734
BIST
17:123.581
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -67,98
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:1218,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:1218,3125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1362
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:121.000,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -10,18
|Açılış
|: 1.000,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:10
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|96.302.757
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.602.087
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.776.829
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.100.309
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|349.389.514
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|184.725.839
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|161.010.384
|% -9,94
|
|AKBNK
|17,89
|13.192.868.929
|% 2,17
|
|YKBNK
|9,20
|12.264.342.199
|% -5,06
|
|ISCTR
|11,62
|10.516.615.799
|% -7,41
|
|THYAO
|74,15
|9.869.413.254
|% -1,07
|
|EREGL
|32,10
|7.709.704.551
|% -3,89
|
|YKBNK
|9,20
|12.264.342.199
|% -5,06
|
|EKGYO
|4,82
|5.842.308.837
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,62
|10.516.615.799
|% -7,41
|
|AKBNK
|17,89
|13.192.868.929
|% 2,17
|
|KRDMD
|15,47
|6.515.391.026
|% 1,05
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2466
|18,2550
|% 0,22
|
|Euro
|18,3131
|18,3172
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,0239
|21,1294
|% -0,98
|
|Frank
|18,9149
|19,0288
|% -0,63
|
|Riyal
|4,8413
|4,8656
|% 0,10
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-16,68
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-10,84
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-36,00
|
|Tam
|6.751
|6.818
|-38,00
|
|Yarım
|3.290
|3.333
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.666
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,68
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,13
|
|B. Petrol
|93,47
|93,47
|-0,53
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 09 kaybederek (% -2.02 ) 3, 204
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, GARAN, HKTM, COSMO, ULUFA, VAKBN, RODRG, FRIGO, OYYAT, HALKB
-
17:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKGYO, ZRGYO, KLNMA, ATSYH, UTPYA, BRMEN, ASUZU, BJKAS
-
17:25
OYYAT, HALKB, PAGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
ZRGYO, AGYO, VKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında