***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:17
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183655
BIST
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17:227.557
En Düşük
|Değişim
|: -0,57%
|| -43,49
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:2227,0517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0616
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0517
En Düşük
26,4619
17:2229,8745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2425
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:221.666,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.666,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:20
|TRCAS
|18,70
|308.395.438
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|19.602.818
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|208.974.633
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.187.110
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.153.013.247
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.340.760
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.789.309.149
|% -9,97
|
|THYAO
|261,90
|13.144.417.229
|% 0,73
|
|YKBNK
|16,17
|11.611.752.261
|% 0,81
|
|ISCTR
|17,85
|11.318.060.785
|% 1,25
|
|AKBNK
|31,76
|10.198.755.603
|% 2,58
|
|ASTOR
|118,80
|7.046.252.038
|% 1,45
|
|YKBNK
|16,17
|11.611.752.261
|% 0,81
|
|SKBNK
|3,76
|2.321.801.134
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,85
|11.318.060.785
|% 1,25
|
|EKGYO
|8,67
|2.890.193.101
|% -4,30
|
|AKBNK
|31,76
|10.198.755.603
|% 2,58
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0093
|27,0684
|% 0,29
|
|Euro
|29,8177
|29,8455
|% 0,72
|
|Sterlin
|34,4185
|34,5911
|% 0,52
|
|Frank
|30,8397
|31,0255
|% 0,58
|
|Riyal
|7,1843
|7,2203
|% 0,12
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,96
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.092
|11.184
|-31,00
|
|Yarım
|5.554
|5.618
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,76
|0,08
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|-0,21
|