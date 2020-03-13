***NUGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
13.03.2020 15:21
***NUGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 90.000.000 TL nominal değerli kaydi bakiye
(ISIN Kod: TRANUGYO91Q9), Şirketin talebi üzerine 13.03.2020 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828720
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3219
En Düşük
6,2512
18:057,0205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0524
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:05317,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -2,88
|Açılış
|: 317,48
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|605.277
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.213.030
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.343.619
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|15.937.685
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.867.768
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.238.940
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|276.752
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.624.140
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.771.350
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.328.831.811
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.205.029.374
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|721.426.557
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|419.596.586
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.371.546
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|344.523.027
|% 4,55
|
|IHLGM
|0,95
|186.045.612
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,06
|419.596.586
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,21
|366.587.576
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.294.692
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8676
|7,9071
|% -0,55
|
|Frank
|6,6034
|6,6432
|% -0,89
|
|Riyal
|1,6744
|1,6828
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.562
|-15,43
|
|Altın Gr.
|317
|317
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,19
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,08
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,87
|33,87
|0,65
|
Seans Raporu
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS