***NUGYO* *NRHOL* *MARTI* *KMPUR* *ATEKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
31.05.2022 09:18
***NUGYO******NRHOL******MARTI******KMPUR******ATEKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATEKS, KMPUR, MARTI, NRHOL, NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033490
BIST
11:452.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,27
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
11:4516,4282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0480
|Açılış
|: 16,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4289
En Düşük
16,3367
11:4517,6432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0225
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
11:45980,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,58
|Açılış
|: 980,02
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler11:45
|MRGYO
|1,54
|14.839.145
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,48
|42.609.123
|% 9,99
|
|SILVR
|14,13
|6.298.614
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.335.780
|% 9,93
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|KZBGY
|73,20
|6.128.767
|% -5,49
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|AVGYO
|3,19
|7.114.500
|% -4,78
|
|TUREX
|12,23
|8.933.309
|% -4,00
|
|RODRG
|15,77
|1.115.222
|% -3,55
|
|THYAO
|48,96
|2.901.908.177
|% -1,13
|
|SASA
|35,82
|1.053.457.600
|% 4,80
|
|GARAN
|14,72
|1.031.921.418
|% 2,44
|
|TUPRS
|270,30
|837.789.252
|% 4,36
|
|ASELS
|24,48
|797.842.229
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,73
|396.638.166
|% 1,49
|
|DOHOL
|4,06
|579.160.713
|% 2,78
|
|TSKB
|2,24
|286.138.797
|% 6,16
|
|YKBNK
|4,64
|573.588.160
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,27
|144.887.804
|% 1,60
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4233
|16,4282
|% 0,29
|
|Euro
|17,6199
|17,6432
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,6633
|20,7670
|% -0,00
|
|Frank
|17,0202
|17,1228
|% -0,11
|
|Riyal
|4,3657
|4,3876
|% 0,28
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-2,49
|
|Altın Gr.
|980
|980
|2,58
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,00
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,41
|
Seans Raporu
11:45
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12:00XU100
Endeks 2, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 18, 268.00 milyon TL de
-
12:00AKSA
Yüzde 9.17 oranında artışla 60.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 226, 736 adet işlem
-
11:59METUR
Yüzde 6.33 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 834, 219 adet işlem
-
11:58OZGYO
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 544, 864 adet işlem
-
11:56KGYO
Yüzde 4.03 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 877, 161 adet işlem