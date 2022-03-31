***NUGYO* *NRLIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
31.03.2022 09:07
ayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014275
BIST
12:212.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,87
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.232
12:2114,6591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0060
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:2116,3371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0170
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:21906,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,34
|Açılış
|: 906,66
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:21
|ULUSE
|113,30
|5.044.885
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,12
|44.307.078
|% 8,37
|
|TURGG
|211,20
|30.993.250
|% 7,21
|
|AKFGY
|3,71
|102.963.440
|% 6,61
|
|ASUZU
|72,45
|58.534.574
|% 6,54
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,46
|78.425.777
|% -6,14
|
|ARMDA
|68,80
|598.170
|% -4,24
|
|GLBMD
|5,73
|4.915.247
|% -3,70
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,30
|2.225.646.089
|% 0,37
|
|KRDMD
|15,26
|1.271.813.558
|% 2,07
|
|GARAN
|12,19
|1.174.902.018
|% 0,00
|
|KARSN
|5,64
|662.266.644
|% 6,21
|
|SISE
|15,25
|613.326.256
|% 0,79
|
|KARSN
|5,64
|662.266.644
|% 6,21
|
|GARAN
|12,19
|1.174.902.018
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,07
|361.857.480
|% -1,21
|
|ISFIN
|3,60
|315.215.631
|% 4,96
|
|ODAS
|1,70
|143.172.500
|% 1,19
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6558
|14,6591
|% 0,04
|
|Euro
|16,3233
|16,3371
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,1820
|19,2782
|% -0,09
|
|Frank
|15,7964
|15,8915
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8948
|3,9143
|% -0,02
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-9,80
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|6.013
|6.104
|-24,00
|
|Tam
|5.983
|6.132
|-24,98
|
|Yarım
|2.892
|2.966
|-12,08
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|-6,05
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,79
|