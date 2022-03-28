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***NUGYO* *NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

28.03.2022 18:13
***NUGYO* *NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***NUGYO******NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz, şirket sermayesinin %33,277'sine karşılık gelen 111.593.252 adet paydan, 25.220.000 adedi Şirketimizce 28/03/2022 tarihinde Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda Özel İşlem Bildirimi ile, Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin prosedüre göre belirlenen baz fiyat dikkate alınarak satış fiyatı 5,86 TL olarak belirlenmiş ve söz konusu fiyattan Nurol LLC'ye satılmıştır. Bu işlemle birlikte Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz pay sayısı 86.373.252 adede, ortaklık payımız ise %25,756'ya düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/03/2022 25.220.000 25.220.000 111.593.252 86.373.252 % 33,277 % 33,277 % 25,756 % 25,756




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013499


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SERVE 18,22 789.574 % 9,96  
ULUSE 85,15 843.240 % 9,94  
FRIGO 3,33 17.111.864 % 9,90  
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Tam 6.086 6.238 -73,38  
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