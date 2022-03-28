***NUGYO* *NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.03.2022 18:13
***NUGYO******NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz, şirket sermayesinin %33,277'sine karşılık gelen 111.593.252 adet paydan, 25.220.000 adedi Şirketimizce 28/03/2022 tarihinde Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda Özel İşlem Bildirimi ile, Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin prosedüre göre belirlenen baz fiyat dikkate alınarak satış fiyatı 5,86 TL olarak belirlenmiş ve söz konusu fiyattan Nurol LLC'ye satılmıştır. Bu işlemle birlikte Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz pay sayısı 86.373.252 adede, ortaklık payımız ise %25,756'ya düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/03/2022 25.220.000 25.220.000 111.593.252 86.373.252 % 33,277 % 33,277 % 25,756 % 25,756
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013499
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,03
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
18:0514,8298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
18:0516,2786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0163
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
18:05923,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -10,66
|Açılış
|: 923,25
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|37,04
|82.405.492
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.829.664
|% 9,96
|
|SERVE
|18,22
|789.574
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.111.864
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|201.159.368
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|73.217.833
|% -9,90
|
|SANEL
|5,51
|4.670.578
|% -9,67
|
|KAPLM
|71,00
|46.347.078
|% -9,21
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|SASA
|60,55
|2.422.989.113
|% 0,92
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.760
|% 4,24
|
|KRDMD
|15,15
|1.317.675.852
|% -0,98
|
|EREGL
|32,70
|1.302.179.934
|% -1,51
|
|ODAS
|1,80
|924.763.996
|% 7,14
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.760
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,34
|588.996.577
|% 2,63
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|YKBNK
|3,87
|513.795.859
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8233
|14,8298
|% -0,01
|
|Euro
|16,2618
|16,2786
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,3430
|19,4400
|% -0,76
|
|Frank
|15,7949
|15,8900
|% -0,50
|
|Riyal
|3,9393
|3,9590
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-20,05
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-9,80
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|-8,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
-
17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem