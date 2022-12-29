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***NUGYO* *NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

29.12.2022 14:49
***NUGYO* *NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***NUGYO******NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

       29.12.2022 tarihinde Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da Nurol Holding A.Ş.'ye Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) yöntemiyle, 9,50 TL TL fiyatından 75.981.492 TL nominal tutarlı satış işlemi  ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.  Bu işlemle Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  sermayesindeki payımız/oy hakkımız 29.12.2022 tarihi itibariyle % 3,099'a gerilemiştir.
 
Bu açıklama SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü kapsamında gerçekleştirilmiştir.
 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/12/2022 75.981.492 75.981.492 86.373.282 10.391.760 % 25,756 % 25,756 % 3,099 % 3,099




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091138


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Cumhuriyet 7.314 7.424 17,00  
Tam 7.352 7.404 14,00  
Yarım 3.560 3.619 1,00  
Çeyrek 1.786 1.809 0,00  
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