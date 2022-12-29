***NUGYO* *NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 14:49
***NUGYO******NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
29.12.2022 tarihinde Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da Nurol Holding A.Ş.'ye Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) yöntemiyle, 9,50 TL TL fiyatından 75.981.492 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payımız/oy hakkımız 29.12.2022 tarihi itibariyle % 3,099'a gerilemiştir.
Bu açıklama SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/12/2022 75.981.492 75.981.492 86.373.282 10.391.760 % 25,756 % 25,756 % 3,099 % 3,099
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091138
BIST
15:485.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 88,98
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
15:4818,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
15:4819,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1198
|Açılış
|: 20,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
15:481.087,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.087,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler15:47
|TERA
|17,71
|1.006.778
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|823.965.856
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.904.756
|% 9,97
|
|PRKME
|24,28
|28.889.527
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|ULUFA
|11,80
|96.471.932
|% -7,81
|
|PLTUR
|16,05
|1.205.209.154
|% -7,55
|
|KOZAL
|558,00
|6.069.899.954
|% -6,49
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|558,00
|6.069.899.954
|% -6,49
|
|THYAO
|141,50
|4.346.259.926
|% 1,00
|
|ENKAI
|34,24
|3.743.899.556
|% 7,40
|
|PETKM
|19,71
|3.013.143.692
|% 3,52
|
|SISE
|42,44
|2.919.057.838
|% 1,82
|
|EKGYO
|8,41
|2.566.113.524
|% 3,06
|
|YKBNK
|11,92
|1.962.256.366
|% 2,85
|
|PETKM
|19,71
|3.013.143.692
|% 3,52
|
|KRDMD
|18,13
|2.505.357.990
|% 3,30
|
|TSKB
|4,34
|534.697.256
|% 1,88
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7156
|18,7195
|% 0,05
|
|Euro
|19,9581
|19,9812
|% 0,63
|
|Sterlin
|22,4340
|22,5465
|% 0,06
|
|Frank
|20,1616
|20,2830
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9629
|4,9878
|% 0,02
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.088
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.314
|7.424
|17,00
|
|Tam
|7.352
|7.404
|14,00
|
|Yarım
|3.560
|3.619
|1,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,22
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|-0,94
|
Seans Raporu
15:47
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16:01VESBE
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15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 13 artarak (% 1.44 ) 4, 793
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15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, RYGYO, TERA, DIRIT, RYSAS, BRMEN, ARCLK, SAMAT, CELHA, ARSAN
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15:59
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15:59
SUMAS, ULUFA, MEDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında