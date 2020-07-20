***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.07.2020 14:49
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2020
Tescil Tarihi
14.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.07.2020 - 10121
Açıklamalar
30.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiş olup, bu karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.07.2020 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860444
BIST
16:09119.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 757,22
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:096,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:097,8391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:09400,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,35
|Açılış
|: 400,47
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.379.484
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.475
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.823.798
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.417.628
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.030.358
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,51
|137.806.338
|% -6,99
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,31
|984.894.797
|% 0,87
|
|GUSGR
|5,43
|852.337.487
|% 9,26
|
|SISE
|6,48
|842.842.623
|% 4,52
|
|ASELS
|33,10
|679.567.646
|% 1,66
|
|GARAN
|7,95
|566.203.737
|% 0,25
|
|ADESE
|2,51
|384.357.898
|% 9,61
|
|IHLGM
|1,81
|246.406.693
|% 0,00
|
|ODAS
|2,89
|307.697.986
|% 0,70
|
|AVOD
|3,67
|97.419.619
|% 2,51
|
|HLGYO
|2,51
|51.690.424
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6382
|8,6815
|% 0,55
|
|Frank
|7,2782
|7,3221
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,58
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.620
|20,90
|
|Tam
|2.676
|2.688
|21,50
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,50
|
|Çeyrek
|652
|658
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,67
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,28
|
Seans Raporu
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16:25XU100
Endeks 119, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 14, 278.00 milyon TL de
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16:21GUSGR
Yüzde 9.26 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 525, 252 adet işlem
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16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TKFEN, THYAO
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16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SODA, TRKCM