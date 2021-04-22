***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.04.2021Tescil Tarihi19.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su22.04.2021 - 10315Açıklamalar08.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiş olup, bu karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.04.2021 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930511BIST