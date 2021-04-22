***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2021 13:37
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.04.2021
Tescil Tarihi
19.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.04.2021 - 10315
Açıklamalar
08.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiş olup, bu karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.04.2021 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930511
BIST
15:241.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 10,74
|Açılış
|: 1.320
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1.346
En Düşük
1.309
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|Açılış
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8,3697
En Düşük
8,1672
15:249,9595
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler15:22
|FORMT
|1,17
|9.117.274
|% 17,00
|
|KONTR
|54,80
|21.769.278
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|1.428.569
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.224.393
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|3.574.967
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.678.342
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|143.900.620
|% -9,80
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|TUREX
|11,04
|150.212.310
|% -5,64
|
|GARAN
|7,05
|1.218.542.214
|% 1,29
|
|KOZAL
|108,10
|643.753.170
|% 2,85
|
|EREGL
|17,97
|587.138.156
|% 0,73
|
|THYAO
|11,15
|367.477.270
|% 2,29
|
|PETKM
|6,33
|342.580.121
|% -0,78
|
|GARAN
|7,05
|1.218.542.214
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|216.366.983
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|250.410.664
|% 0,97
|
|TSKB
|1,22
|93.914.106
|% 0,83
|
|DOHOL
|2,93
|192.637.311
|% 0,00
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2518
|8,2680
|% 1,09
|
|Euro
|9,9526
|9,9595
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,4288
|11,4861
|% 0,59
|
|Frank
|8,9889
|9,0430
|% 1,15
|
|Riyal
|2,1970
|2,2080
|% 1,01
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,82
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.181
|26,00
|
|Tam
|3.123
|3.201
|29,40
|
|Yarım
|1.509
|1.549
|14,22
|
|Çeyrek
|757
|774
|7,11
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,01
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,10
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