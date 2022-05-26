***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.05.2022 09:11
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 2022/13 sayılı aldığı karar uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032534
BIST
09:552.423
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977,51
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969,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|7,15
|57.491.808
|% 4,08
|
|LINK
|33,18
|7.547.935
|% 3,72
|
|ECZYT
|44,64
|14.370.512
|% 3,53
|
|RYSAS
|5,39
|10.981.142
|% 0,00
|
|PKART
|17,27
|11.434.007
|% 0,00
|
|RYSAS
|5,39
|10.981.142
|% 0,00
|
|PKART
|17,27
|11.434.007
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,18
|45.975.164
|% 0,00
|
|ULKER
|15,50
|22.261.163
|% 0,00
|
|SELEC
|13,58
|92.638.230
|% 0,00
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|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 0,00
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|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 0,00
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,3957
|16,4094
|% 0,27
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|Euro
|17,5400
|17,5700
|% 0,58
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|Sterlin
|20,5007
|20,6035
|% -0,08
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|Frank
|16,9544
|17,0566
|% 0,11
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|Riyal
|4,3521
|4,3740
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-5,20
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
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|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,11
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|B. Petrol
|111
|111
|0,17
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