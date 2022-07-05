***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.07.2022 14:24
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.06.2022
Tescil Tarihi
05.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.07.2022-10613
Açıklamalar
23.06.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu karar 05.07.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 05.07.2022 tarihinde 10613 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041529
BIST
15:422.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,58
|Açılış
|: 2.418
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2.426
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2.387
15:4217,0529
En Yüksek
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|Açılış
|: 17,0480
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|Önceki Kapanış
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17,0624
En Düşük
16,7799
15:4217,5582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 17,5400
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|Önceki Kapanış
|: 17,5850
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17,6240
En Düşük
17,4582
15:42986,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,87
|Açılış
|: 986,65
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|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler15:42
|GZNMI
|45,86
|27.879.644
|% 8,98
|
|GEREL
|4,51
|33.195.893
|% 7,38
|
|CANTE
|42,94
|38.706.627
|% 7,35
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|OYAYO
|10,19
|12.801.035
|% 7,15
|
|ULUSE
|207,00
|13.099.908
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SANFM
|14,85
|6.193.436
|% -6,27
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|THYAO
|46,98
|2.888.699.304
|% -1,47
|
|EREGL
|26,08
|1.190.680.285
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,18
|1.096.251.396
|% 4,79
|
|SASA
|39,82
|1.032.276.725
|% -1,68
|
|SISE
|21,20
|1.003.700.228
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|935.207.390
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,26
|670.033.610
|% -0,47
|
|ODAS
|2,75
|393.463.992
|% 0,73
|
|TSKB
|1,98
|150.847.888
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,69
|728.155.699
|% 0,19
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0425
|17,0529
|% 1,35
|
|Euro
|17,5394
|17,5582
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,3257
|20,4276
|% 0,20
|
|Frank
|17,5593
|17,6651
|% 0,81
|
|Riyal
|4,5246
|4,5473
|% 1,31
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-6,22
|
|Altın Gr.
|987
|987
|8,96
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.675
|36,00
|
|Tam
|6.593
|6.674
|48,00
|
|Yarım
|3.227
|3.263
|23,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.631
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,31
|