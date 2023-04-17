***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2023 18:14
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan genel kurul toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139353
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -33,53
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.057
18:0519,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0389
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
18:0521,2180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0658
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,1570
18:051.242,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,46
|Açılış
|: 1.242,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.234,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
|
|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
|
|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
|
|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
|
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% -0,91
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3845
|19,3892
|% 0,20
|
|Euro
|21,1895
|21,2180
|% -0,31
|
|Sterlin
|23,8970
|24,0169
|% -0,22
|
|Frank
|21,4698
|21,5991
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1525
|5,1783
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-8,67
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.760
|8.895
|104,00
|
|Yarım
|4.278
|4.353
|51,00
|
|Çeyrek
|2.139
|2.176
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,53
|-0,25
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-1,75
|