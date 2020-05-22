***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiNurol Park Projesi E Blok - Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2019AçıklamalarNurol Park Projesi - İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, Güneşli Çiftliği mevkii, 245DS4B pafta, 3153 adada konumlu 55.268,17 m2 yüzölçümlü 14 no'lu parsel üzerinde yer alan E blokta toplam 87 adet bağımsız bölüme ilişkin Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846670BIST