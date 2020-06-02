***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.06.2020 18:13
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
OASİS Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar
OASİS Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi - Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, N18-C-24-A-1-C pafta, 1050 ada, 1 no'lu parselde kayıtlı 14, 45, 58, 62 ve 80 no'lu bağımsız ile N18-C-24-A-1-C pafta, 1051 ada, 1 no'lu parselde kayıtlı 20, 33, 48, 49, 50, 51, 82 ve 115 no'lu bağımsız bölümlere ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848604
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7075
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,1025
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7025
18:057,4976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0710
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,4911
18:05372,26
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -8,68
|Açılış
|: 372,26
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
371,51
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3957
|8,4378
|% -0,98
|
|Frank
|6,9493
|6,9911
|% -1,53
|
|Riyal
|1,7823
|1,7912
|% -1,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-14,20
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-8,61
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.453
|-56,20
|
|Tam
|2.484
|2.516
|-65,40
|
|Yarım
|1.212
|1.232
|-32,10
|
|Çeyrek
|606
|616
|-14,10
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,15
|
|B. Petrol
|39,27
|39,27
|0,95
|