***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.01.2021 10:54
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nurol Plaza - Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Nurol Plaza - İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 2 pafta, 4064 ada, 1 no'lu parselde kayıtlı, 27, 28 ,33, 34, 39, 40, 45, 46, 51, 52, 57, 58, 117 ve 118 numaralı bağımsız bölümlere ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897315
BIST
10:481.506
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,64
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.508
En Düşük
1.500
10:487,3613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0253
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3925
En Düşük
7,3438
10:489,0860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1095
En Düşük
9,0553
10:48459,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,97
|Açılış
|: 459,99
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler10:46
|BRSAN
|29,92
|119.870.337
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|6.281.612
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|27.756.430
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,04
|6.172.190
|% 9,98
|
|CMENT
|48,08
|2.186.919
|% 9,97
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|62,00
|930.497
|% -6,91
|
|NIBAS
|51,50
|3.259.664
|% -6,36
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
|
|GUBRF
|70,40
|458.216.902
|% 0,93
|
|TKFEN
|18,19
|419.695.269
|% -0,11
|
|PETKM
|5,29
|400.742.065
|% 0,19
|
|GARAN
|10,21
|270.488.337
|% 1,09
|
|TCELL
|16,87
|267.477.918
|% 2,24
|
|EKGYO
|2,42
|244.366.555
|% 1,68
|
|PETKM
|5,29
|400.742.065
|% 0,19
|
|YKBNK
|3,09
|145.532.421
|% 1,31
|
|KRDMD
|5,98
|238.662.908
|% 2,05
|
|SKBNK
|1,54
|61.124.975
|% 1,99
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3541
|7,3590
|% -0,37
|
|Euro
|9,0733
|9,0840
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,0032
|10,0534
|% -0,35
|
|Frank
|8,3471
|8,3974
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9529
|1,9627
|% -0,56
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-2,10
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,45
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|53,96
|53,96
|0,36
|
Seans Raporu
10:46
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11:02CMENT
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11:01XU050
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11:01
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