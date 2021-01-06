***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNOVA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiNurol Plaza - Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarNurol Plaza - İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 2 pafta, 4064 ada, 1 no'lu parselde kayıtlı, 27, 28 ,33, 34, 39, 40, 45, 46, 51, 52, 57, 58, 117 ve 118 numaralı bağımsız bölümlere ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897315BIST