***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.01.2021 10:55
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nurol Tower Projesi - Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Nurol Tower Projesi - İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 246DY1C pafta, 9773 ada, 6.842 m2 yüzölçümlü, 3 no'lu parselde kayıtlı 143 adet bağımsız bölüme ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897317
BIST
11:011.507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 17,46
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.508
En Düşük
1.500
11:017,3578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3925
En Düşük
7,3438
11:019,0816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1095
En Düşük
9,0553
11:01460,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,44
|Açılış
|: 460,52
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler11:01
|BRSAN
|29,92
|121.295.666
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|6.418.511
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|27.953.406
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,04
|6.198.081
|% 9,98
|
|CMENT
|48,08
|2.186.919
|% 9,97
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|NIBAS
|51,20
|3.899.372
|% -6,91
|
|YAPRK
|62,30
|1.055.748
|% -6,46
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
|
|GUBRF
|69,10
|504.179.796
|% -0,93
|
|TKFEN
|18,08
|451.164.312
|% -0,71
|
|PETKM
|5,28
|439.264.326
|% 0,00
|
|TCELL
|16,98
|423.222.803
|% 2,91
|
|GARAN
|10,22
|303.115.476
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,41
|263.371.580
|% 1,26
|
|PETKM
|5,28
|439.264.326
|% 0,00
|
|TSKB
|1,80
|95.289.839
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,08
|148.327.949
|% 0,98
|
|KRDMD
|5,96
|274.714.182
|% 1,71
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3560
|7,3578
|% -0,39
|
|Euro
|9,0759
|9,0816
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0044
|10,0546
|% -0,34
|
|Frank
|8,3515
|8,4018
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9529
|1,9627
|% -0,56
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-2,52
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,08
|
|B. Petrol
|53,84
|53,84
|0,24
|
Seans Raporu
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