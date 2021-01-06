***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNOVA Taşınmaz ve Değerleme Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiNurol Park Projesi A, B, C, D ve G Blok - Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarNurol Park Projesi - İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, Güneşli Çiftliği mevkii, 245DS4B pafta, 3153 adada konumlu 55.268,17 m2 yüzölçümlü 14 no'lu parsel üzerinde yer alan A, B, C, D ve G bloklarındaki toplam 83 adet bağımsız bölüme ilişkin Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897318BIST