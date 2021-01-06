***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.01.2021 10:58
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nurol Park Projesi J Blok - Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Nurol Park Projesi - İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, Güneşli Çiftliği mevkii, 245DS4B pafta, 3153 adada konumlu 55.268,17 m2 yüzölçümlü 14 no'lu parsel üzerinde yer alan J bloklardaki toplam 8 adet bağımsız bölüme ilişkin Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897320
BIST
10:551.507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 17,32
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.508
En Düşük
1.500
10:557,3713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3925
En Düşük
7,3438
10:559,0960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0104
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1095
En Düşük
9,0553
10:55460,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,80
|Açılış
|: 460,15
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler10:55
|BRSAN
|29,92
|120.218.636
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|6.285.816
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|27.756.430
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,04
|6.172.190
|% 9,98
|
|CMENT
|48,08
|2.186.919
|% 9,97
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,30
|959.761
|% -7,96
|
|NIBAS
|51,20
|3.706.006
|% -6,91
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
|
|GUBRF
|69,90
|473.109.130
|% 0,22
|
|TKFEN
|18,09
|435.133.650
|% -0,66
|
|PETKM
|5,29
|412.153.196
|% 0,19
|
|TCELL
|16,90
|331.337.589
|% 2,42
|
|GARAN
|10,21
|286.210.282
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,42
|249.208.109
|% 1,68
|
|PETKM
|5,29
|412.153.196
|% 0,19
|
|TSKB
|1,81
|91.485.999
|% 2,26
|
|YKBNK
|3,08
|148.167.582
|% 0,98
|
|KRDMD
|5,97
|249.308.522
|% 1,88
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3652
|7,3713
|% -0,21
|
|Euro
|9,0854
|9,0960
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,0052
|10,0554
|% -0,33
|
|Frank
|8,3523
|8,4026
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9534
|1,9632
|% -0,53
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|-0,23
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,07
|
|B. Petrol
|53,90
|53,90
|0,30
|