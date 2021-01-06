***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.01.2021 10:59
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Karum İş ve Alışveriş Merkezi - Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Karum İş ve Alışveriş Merkezi - Ankara ili, Çankaya İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 138 pafta, 2944 ada, 21 no'lu parselde kayıtlı 439 no'lu bağımsız bölüme ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897323
BIST
11:231.501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,44
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.500
11:237,3559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0307
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3438
11:239,0735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0121
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0553
11:23461,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,36
|Açılış
|: 461,59
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler11:21
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3562
|7,3599
|% -0,36
|
|Euro
|9,0713
|9,0789
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,0116
|10,0618
|% -0,26
|
|Frank
|8,3623
|8,4127
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9571
|1,9669
|% -0,34
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|1,02
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|0,20
|
Seans Raporu
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11:31
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