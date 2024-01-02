***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.01.2024 18:35
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2023
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nurol Tower Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 246DY1C pafta, 9773 ada, 6.842 m² yüzölçümlü, 3 no'lu parselde kayıtlı 65 adet bağımsız bölüme ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231583
BIST
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17:597.624
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 154,11
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.634
17:5929,7469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2335
|Açılış
|: 29,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7498
En Düşük
29,4693
17:5932,6069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0906
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
17:591.967,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,75
|Açılış
|: 1.967,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONTR
|238,70
|1.028.147.408
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.927.565
|% 10,00
|
|KRSTL
|12,54
|63.238.507
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|38.493.492
|% 10,00
|
|PAPIL
|58,85
|49.516.070
|% 10,00
|
|SUWEN
|23,12
|59.110.519
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|LKMNH
|58,30
|57.628.365
|% -9,89
|
|NTGAZ
|20,82
|219.497.283
|% -9,87
|
|SNPAM
|121,00
|9.189.960
|% -6,92
|
|THYAO
|236,40
|5.949.755.027
|% 3,41
|
|GUBRF
|169,10
|5.527.685.720
|% 9,95
|
|EREGL
|42,26
|3.673.857.579
|% 3,07
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|ASTOR
|103,70
|3.113.979.633
|% 9,97
|
|SKBNK
|4,26
|1.226.842.126
|% -0,93
|
|EKGYO
|7,15
|1.512.502.449
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|483.764.162
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7291
|29,7469
|% 0,79
|
|Euro
|32,5806
|32,6069
|% -0,28
|
|Sterlin
|37,4269
|37,6146
|% -0,01
|
|Frank
|34,9054
|35,1156
|% -0,18
|
|Riyal
|7,9082
|7,9478
|% 0,77
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,84
|23,87
|% 0,66
|
|Platin
|989,41
|991,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.088,61
|1.094,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,12
|77,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,43
|2.064,74
|% 0,66
|