***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2023Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTerra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiNurol Tower Projesi Değerleme RaporuRapor Tarihi29.12.2023Açıklamalarİstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 246DY1C pafta, 9773 ada, 6.842 m² yüzölçümlü, 3 no'lu parselde kayıtlı 65 adet bağımsız bölüme ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231583BIST