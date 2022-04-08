***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
08.04.2022 17:47
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmemizin 7. maddesine ilişkin değişiklik 08.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 08.04.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmemizin ilgili değişiklikleri içeren hali ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 08/04/2022 08/04/2022 10555
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018476
BIST
17:362.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 40,63
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.387
En Düşük
2.361
17:3614,7599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0229
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:3616,0461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:36923,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,51
|Açılış
|: 923,46
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,39
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:36
|GZNMI
|41,36
|28.580.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.202
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.102.525
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.794.232
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.238.803
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|17.550.099
|% -6,00
|
|ULUSE
|159,00
|33.664.406
|% -5,36
|
|SAMAT
|6,97
|19.564.257
|% -4,26
|
|GARAN
|13,27
|5.154.436.609
|% 5,23
|
|ASELS
|27,98
|3.762.039.212
|% 7,20
|
|THYAO
|35,38
|3.002.480.932
|% -0,67
|
|AKBNK
|8,43
|1.852.950.082
|% 4,85
|
|KARSN
|5,94
|1.723.055.682
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,63
|1.260.438.688
|% 2,73
|
|GARAN
|13,27
|5.154.436.609
|% 5,23
|
|YKBNK
|4,60
|1.720.303.042
|% 4,78
|
|ODAS
|2,21
|787.273.251
|% 4,74
|
|KARSN
|5,94
|1.723.055.682
|% 4,03
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7545
|14,7599
|% 0,16
|
|Euro
|16,0338
|16,0461
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,1387
|19,2346
|% -0,33
|
|Frank
|15,7052
|15,7998
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9229
|3,9426
|% 0,18
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|14,05
|
|Altın Gr.
|923
|923
|8,49
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,54
|
Seans Raporu
17:36
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17:50AKSEN
Yüzde 5.85 oranında artışla 15.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 221, 428 adet işlem
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17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, THYAO, TTKOM
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 26 artarak (% 1.91 ) 2, 145
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GZNMI, PAGYO, IHAAS, FORMT, EPLAS, SUMAS, IHLAS, VKGYO, MZHLD
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17:48
VKGYO, CANTE, TIRE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında