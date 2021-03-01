***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 0 0 100.000.000 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 -235.960.059 235.960.059 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 8.287.747 -242.560 0 0 -290.516.489 -282.471.302 -282.471.302Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı125.000.000 360.000.000 0 175.000.000 0 0 0 0 660.000.000 660.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 -2.218.849 0 0 2.218.849 -2.218.849 0 -2.218.849 -2.218.849Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.287.747 -276.799 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.287.747 -276.799 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866Transferler90.000.000 -360.000.000 270.000.000 -290.516.489 290.516.489Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)655.000 -169.641 -217.208.470 -216.723.111 -216.723.111Sermaye Avansı190.000.000 190.000.000 190.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-369.349 369.349Dönem Sonu Bakiyeler295.000.000 190.000.000 -2.218.849 545.000.000 8.573.398 -446.440 7.021.505 -495.673.389 -217.208.470 330.047.755 330.047.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI241.776.687 -98.456.024Dönem Karı (Zararı)-217.208.470 -290.516.489Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler279.492.133 354.657.257Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 369.060 299.339Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.281.159 136.748Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 207.730.781 332.166.458Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11 93.276.482 52.749.797Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-19.502.792 -26.669.640Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 -19.502.792 -26.669.640Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.100.239 -4.025.445Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.100.239 -4.025.445İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler179.671.210 -162.477.317Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.612.361 41.581.063Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-421.945 17.814.428Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler91.781.547 124.556.628Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.090.584 -120.159Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.170.526 -333.858.205Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler137.291 330.139Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)98.091.742 -6.619.974İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.225.122 -6.161.237Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları241.954.873 -98.336.549Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-178.186 -119.475YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10.826.111 7.745.828Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri45.768 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 45.768 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.685.688 -382.257Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.685.688 -382.257Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.936.239 8.595.445Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -470.208 -467.360FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-255.918.135 98.956.319Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 300.000.000Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 300.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri190.000.000 -2.218.849Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -2.218.849Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11 827.230.048 460.434.919Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -1.034.357.628 -434.739.984İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-53.210.958 -153.064.163Ödenen Faiz-211.775.638 -334.766.679Alınan Faiz2.690.355 4.120.772Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23.505.686 -100.809.697YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.315.337 8.246.123NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.315.337 8.246.123DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 17.606.605 9.360.482DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.291.268 17.606.605Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 112.334.682 139.155.705Ticari Alacaklar41.534.857 36.761.527İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 465.618 969.931İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 41.069.239 35.791.596Diğer Alacaklar6.355.637 5.807.755İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.355.637 5.807.755Stoklar7 269.032.720 360.814.267Peşin Ödenmiş Giderler16.917.414 14.877.649İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.917.414 14.877.649Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 837.935 238.443Diğer Dönen Varlıklar13 26.908.362 23.915.880ARA TOPLAM473.921.607 581.571.226TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR473.921.607 581.571.226DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.599.193 3.760.162İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.599.193 3.760.162Diğer Alacaklar1.269.155 1.395.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.269.155 1.395.092Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.036.495.000 1.028.358.000Maddi Duran Varlıklar10 13.672.947 11.747.087Peşin Ödenmiş Giderler8 6.875.177 12.005.526Diğer Duran Varlıklar13 106.238.583 105.112.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.166.150.055 1.162.378.265TOPLAM VARLIKLAR1.640.071.662 1.743.949.491KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 420.835.115 366.625.364Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 526.018.662 369.325.880Ticari Borçlar22.838.025 28.008.551İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,6 16.047.526 17.641.682İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 6.790.499 10.366.869Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar513.311 705.000Diğer Borçlar4.316.423 57.050.808İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 3.509.711 56.720.669İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar806.712 330.139Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)142.397.156 39.209.042İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 142.397.156 39.209.042Kısa Vadeli Karşılıklar9.252.697 10.732.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar296.515 223.636Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 8.956.182 10.509.018Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 768.637 1.083.912ARA TOPLAM1.126.940.026 872.741.211TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.126.940.026 872.741.211UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 181.072.580 507.180.713Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.603.493 6.699.865Uzun Vadeli Karşılıklar407.808 556.836Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar407.808 556.836TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER183.083.881 514.437.414TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.310.023.907 1.387.178.625ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar330.047.755 356.770.866Ödenmiş Sermaye14 295.000.000 205.000.000Sermaye Avansı14 190.000.000 360.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 -2.218.849 -2.218.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 545.000.000 275.000.000Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu10 8.573.398 8.287.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-446.440 -276.799Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -446.440 -276.799Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.021.505 7.021.505Girişim Sermayesi Fonu7.021.505 7.021.505Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-495.673.389 -205.526.249Net Dönem Karı veya Zararı-217.208.470 -290.516.489TOPLAM ÖZKAYNAKLAR330.047.755 356.770.866TOPLAM KAYNAKLAR1.640.071.662 1.743.949.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 282.721.521 270.141.385Satışların Maliyeti15 -100.544.051 -138.389.890TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)182.177.470 131.751.495BRÜT KAR (ZARAR)182.177.470 131.751.495Genel Yönetim Giderleri16 -27.255.548 -31.794.366Pazarlama Giderleri16 -86.911.005 -32.732.008Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 43.207.610 46.452.685Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -10.605.252 -12.770.262ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)100.613.275 100.907.544Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.100.239 4.025.445FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)101.713.514 104.932.989Finansman Gelirleri19 2.690.355 4.120.772Finansman Giderleri19 -321.612.339 -399.570.250SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-217.208.470 -290.516.489Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-217.208.470 -290.516.489DÖNEM KARI (ZARARI)-217.208.470 -290.516.489Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-217.208.470 -290.516.489Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kayıp 21 -0,80790000 -2,19950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar485.359 8.045.187Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10, 14 655.000 8.287.747Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-169.641 -242.560Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)485.359 8.045.187TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-216.723.111 -282.471.302Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-216.723.111 -282.471.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914095BIST