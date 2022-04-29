***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler295.000.000 190.000.000 -2.218.849 545.000.000 8.573.398 -446.440 7.021.505 -495.673.389 -217.208.470 330.047.755 330.047.755Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler15.200.000 -190.000.000 0 174.800.000 0 0 0 -217.208.470 217.208.470 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)150.633 -27.006.065 -26.855.432 -26.855.432Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler310.200.000 0 -2.218.849 719.800.000 8.573.398 -295.807 7.021.505 -712.881.859 -27.006.065 303.192.323 303.192.323Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler310.200.000 170.000.000 0 719.800.000 9.313.398 -616.081 7.021.505 -709.389.413 -103.636.036 402.693.373 402.693.373Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-170.000.000 0 0 0 0 -103.636.036 103.636.036 -170.000.000 -170.000.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-234.661 11.184.292 10.949.631 10.949.631Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye Avansı170.000.480 170.000.480 170.000.480Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler310.200.000 170.000.480 0 719.800.000 9.313.398 -850.742 7.021.505 -813.025.449 11.184.292 413.643.484 413.643.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI133.804.001 69.370.277Dönem Karı (Zararı)11.184.292 -27.006.065Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler104.385.983 90.724.828Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 174.089 162.685Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler238.734 251.171Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 61.989.195 51.458.931Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler57.999.210 38.852.041Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.931.862 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerCanlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.931.862Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.083.383 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-13.083.383 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.273.256 5.720.911Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-44.505.000 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.196.972 19.792.177Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-191.218 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler21.094.902 37.837.820Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.173.311 520.765Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.898.247 8.868.392Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-209.205 331.193Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)32.450.063 -58.110.524İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.711.806 -3.518.912Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları133.843.531 69.439.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-39.530 -69.397YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI37.082.257 -35.402Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.126 -35.402Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.126 -35.402Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.138.383 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-150.139.239 -68.339.191Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleri480 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.000.000 34.230.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-85.938.625 -46.635.200İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış27.337.641 15.628.794Ödenen Faiz-60.563.434 -36.285.642Alınan Faiz1.149.964 839.591Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-52.125.265 -36.116.734YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.747.019 995.684NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.747.019 995.684DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 27.482.414 14.291.268DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 48.229.433 15.286.952Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 277.461.739 204.589.455Finansal Yatırımlar23 47.499.047 0Ticari Alacaklar14.403.509 18.401.831İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 707 2.868İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 14.402.802 18.398.963Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar10.774.698 10.592.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.774.698 10.592.544Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar7 137.871.205 158.966.107Peşin Ödenmiş Giderler22.154.813 17.530.475İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23.441 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 22.131.372 17.530.475Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 1.116.158 1.024.551Diğer Dönen Varlıklar13 27.902.914 21.474.854ARA TOPLAM539.184.083 432.579.817TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR539.184.083 432.579.817DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar439.000 637.650İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 439.000 637.650Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar1.219.047 1.272.168İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.219.047 1.272.168Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.040.966.000 1.065.021.000Maddi Duran Varlıklar10 14.067.200 14.185.163Maddi Olmayan Duran VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler8 9.932.329 13.383.356Diğer Duran Varlıklar13 104.679.235 117.461.618TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.171.302.811 1.211.960.955TOPLAM VARLIKLAR1.710.486.894 1.644.540.772KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 504.672.454 501.650.724İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar504.672.454 501.650.724İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 283.784.466 246.078.796İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları283.784.466 246.078.796İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar15.453.051 12.554.804İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,6 12.283.837 11.402.544İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.169.214 1.152.260Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar206.566 341.042Diğer Borçlar30.337.709 2.739.951İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 28.728.891 1.391.250İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.608.818 1.348.701Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)99.913.614 67.264.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 99.913.614 67.264.901Kısa Vadeli Karşılıklar10.921.910 10.592.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar525.903 196.062Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 10.396.007 10.396.007Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.580.529 4.326.804ARA TOPLAM946.870.299 845.549.091TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER946.870.299 845.549.091UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 349.064.895 395.155.985İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 349.064.895 395.155.985İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 439.000 637.650Uzun Vadeli Karşılıklar469.216 504.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar469.216 504.673Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER349.973.111 396.298.308TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.296.843.410 1.241.847.399ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar413.643.484 402.693.373Ödenmiş Sermaye14 310.200.000 310.200.000Sermaye Avansı14 170.000.480 170.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 719.800.000 719.800.000Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu10 9.313.398 9.313.398Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-850.742 -616.081Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -850.742 -616.081Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.021.505 7.021.505Girişim Sermayesi Fonu7.021.505 7.021.505Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-813.025.449 -709.389.413Net Dönem Karı veya Zararı11.184.292 -103.636.036TOPLAM ÖZKAYNAKLAR413.643.484 402.693.373TOPLAM KAYNAKLAR1.710.486.894 1.644.540.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 158.411.243 148.762.571Satışların Maliyeti15 -25.737.288 -42.889.360TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)132.673.955 105.873.211Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)132.673.955 105.873.211Genel Yönetim Giderleri16 -7.007.039 -6.796.243Pazarlama Giderleri16 -42.553.745 -32.639.358Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 39.282.354 10.270.366Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -5.420.430 -7.749.951ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)116.975.095 68.958.025Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.931.862 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)119.906.957 68.958.025Finansman Gelirleri19 1.149.964 839.591Finansman Giderleri19 -109.872.629 -96.803.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.184.292 -27.006.065Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.184.292 -27.006.065DÖNEM KARI (ZARARI)11.184.292 -27.006.065Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.184.292 -27.006.065Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,03610000 -0,09110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-234.661 150.633Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-234.661 150.633Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-234.661 150.633TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.949.631 -26.855.432Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.949.631 -26.855.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025932BIST