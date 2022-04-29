***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 19:01
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
295.000.000 190.000.000 -2.218.849 545.000.000 8.573.398 -446.440 7.021.505 -495.673.389 -217.208.470 330.047.755 330.047.755
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.200.000 -190.000.000 0 174.800.000 0 0 0 -217.208.470 217.208.470 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
150.633 -27.006.065 -26.855.432 -26.855.432
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
310.200.000 0 -2.218.849 719.800.000 8.573.398 -295.807 7.021.505 -712.881.859 -27.006.065 303.192.323 303.192.323
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
310.200.000 170.000.000 0 719.800.000 9.313.398 -616.081 7.021.505 -709.389.413 -103.636.036 402.693.373 402.693.373
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-170.000.000 0 0 0 0 -103.636.036 103.636.036 -170.000.000 -170.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-234.661 11.184.292 10.949.631 10.949.631
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
170.000.480 170.000.480 170.000.480
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
310.200.000 170.000.480 0 719.800.000 9.313.398 -850.742 7.021.505 -813.025.449 11.184.292 413.643.484 413.643.484
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.804.001 69.370.277
Dönem Karı (Zararı)
11.184.292 -27.006.065
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
104.385.983 90.724.828
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 174.089 162.685
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
238.734 251.171
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 61.989.195 51.458.931
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
57.999.210 38.852.041
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.931.862 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.931.862
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.083.383 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-13.083.383 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.273.256 5.720.911
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-44.505.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.196.972 19.792.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-191.218 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
21.094.902 37.837.820
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.173.311 520.765
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.898.247 8.868.392
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-209.205 331.193
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
32.450.063 -58.110.524
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.711.806 -3.518.912
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
133.843.531 69.439.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-39.530 -69.397
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
37.082.257 -35.402
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.126 -35.402
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.126 -35.402
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.138.383 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-150.139.239 -68.339.191
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
480 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.000.000 34.230.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.938.625 -46.635.200
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
27.337.641 15.628.794
Ödenen Faiz
-60.563.434 -36.285.642
Alınan Faiz
1.149.964 839.591
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-52.125.265 -36.116.734
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.747.019 995.684
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.747.019 995.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 27.482.414 14.291.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 48.229.433 15.286.952
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 277.461.739 204.589.455
Finansal Yatırımlar
23 47.499.047 0
Ticari Alacaklar
14.403.509 18.401.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 707 2.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.402.802 18.398.963
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10.774.698 10.592.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.774.698 10.592.544
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
7 137.871.205 158.966.107
Peşin Ödenmiş Giderler
22.154.813 17.530.475
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.441 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 22.131.372 17.530.475
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 1.116.158 1.024.551
Diğer Dönen Varlıklar
13 27.902.914 21.474.854
ARA TOPLAM
539.184.083 432.579.817
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
539.184.083 432.579.817
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
439.000 637.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 439.000 637.650
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.219.047 1.272.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.219.047 1.272.168
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.040.966.000 1.065.021.000
Maddi Duran Varlıklar
10 14.067.200 14.185.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.932.329 13.383.356
Diğer Duran Varlıklar
13 104.679.235 117.461.618
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.171.302.811 1.211.960.955
TOPLAM VARLIKLAR
1.710.486.894 1.644.540.772
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 504.672.454 501.650.724
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
504.672.454 501.650.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 283.784.466 246.078.796
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
283.784.466 246.078.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
15.453.051 12.554.804
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 12.283.837 11.402.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.169.214 1.152.260
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
206.566 341.042
Diğer Borçlar
30.337.709 2.739.951
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 28.728.891 1.391.250
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.608.818 1.348.701
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.913.614 67.264.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 99.913.614 67.264.901
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.921.910 10.592.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
525.903 196.062
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.396.007 10.396.007
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.580.529 4.326.804
ARA TOPLAM
946.870.299 845.549.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
946.870.299 845.549.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 349.064.895 395.155.985
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 349.064.895 395.155.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 439.000 637.650
Uzun Vadeli Karşılıklar
469.216 504.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
469.216 504.673
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
349.973.111 396.298.308
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.296.843.410 1.241.847.399
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
413.643.484 402.693.373
Ödenmiş Sermaye
14 310.200.000 310.200.000
Sermaye Avansı
14 170.000.480 170.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 719.800.000 719.800.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
10 9.313.398 9.313.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-850.742 -616.081
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -850.742 -616.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.021.505 7.021.505
Girişim Sermayesi Fonu
7.021.505 7.021.505
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-813.025.449 -709.389.413
Net Dönem Karı veya Zararı
11.184.292 -103.636.036
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
413.643.484 402.693.373
TOPLAM KAYNAKLAR
1.710.486.894 1.644.540.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 158.411.243 148.762.571
Satışların Maliyeti
15 -25.737.288 -42.889.360
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
132.673.955 105.873.211
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
132.673.955 105.873.211
Genel Yönetim Giderleri
16 -7.007.039 -6.796.243
Pazarlama Giderleri
16 -42.553.745 -32.639.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 39.282.354 10.270.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -5.420.430 -7.749.951
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
116.975.095 68.958.025
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.931.862 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
119.906.957 68.958.025
Finansman Gelirleri
19 1.149.964 839.591
Finansman Giderleri
19 -109.872.629 -96.803.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.184.292 -27.006.065
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.184.292 -27.006.065
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.184.292 -27.006.065
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.184.292 -27.006.065
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Adi Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,03610000 -0,09110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-234.661 150.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-234.661 150.633
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-234.661 150.633
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.949.631 -26.855.432
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.949.631 -26.855.432
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025932
BIST