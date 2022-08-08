***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler295.000.000 190.000.000 -2.218.849 545.000.000 8.573.398 -446.440 7.021.505 -495.673.389 -217.208.470 330.047.755 330.047.755Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler15.200.000 -190.000.000 0 174.800.000 0 0 0 -217.208.470 217.208.470 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)59.958 -76.722.028 -76.662.070 -76.662.070Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler310.200.000 0 -2.218.849 719.800.000 8.573.398 -386.482 7.021.505 -712.881.859 -76.722.028 253.385.685 253.385.685Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler310.200.000 170.000.000 719.800.000 9.313.398 -616.081 7.021.505 -709.389.413 -103.636.036 402.693.373 402.693.373Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler25.148.000 -170.000.000 144.852.480 -103.636.036 103.636.036 480 480Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)61.124 193.014.810 193.075.934 193.075.934Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler335.348.000 864.652.480 9.313.398 -554.957 7.021.505 -813.025.449 193.014.810 595.769.787 595.769.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI464.550.974 69.814.833Dönem Karı (Zararı)193.014.810 -76.722.028Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler172.467.177 164.130.515Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 275.898 301.240Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler241.969 153.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler241.969 153.111Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 101.210.767 101.854.237Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11 136.150.626 55.992.927Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-65.412.083 5.829.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-65.412.083 5.829.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler99.397.548 -17.541.501Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-327.363 21.754.516Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-48.500.593Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.446.940 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler88.564.024 57.235.443Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)543.130 -2.656.616Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.865.821 -3.148.494Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler513.590 175.165Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)57.771.534 -90.010.564İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.414.345 -890.951Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları464.879.535 69.866.986Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-328.561 -52.153YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI132.514.417 34.783.811Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-513.665 -216.189Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -513.665 -216.189Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri133.028.082 35.000.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-582.121.066 -100.633.011Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11 20.000.000 50.430.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -592.246.250 -180.605.525İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış31.767.243 71.844.886Ödenen Faiz-115.776.422 -101.337.576Alınan Faiz7.361.483 1.739.552Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)66.772.880 57.295.652YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.944.325 3.965.633NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.944.325 3.965.633DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 27.482.414 14.291.268DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 42.426.739 18.256.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 152.761.380 204.589.455Finansal Yatırımlar23 48.500.593 0Ticari Alacaklar19.101.244 18.401.831İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 4.026 2.868İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 19.097.218 18.398.963Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar33.129.160 10.592.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar33.129.160 10.592.544Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar7 70.402.083 158.966.107Peşin Ödenmiş Giderler20.359.326 17.530.475İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 20.359.326 17.530.475Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 1.270.287 1.024.551Diğer Dönen Varlıklar13 27.664.565 21.474.854ARA TOPLAM373.188.638 432.579.817TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR373.188.638 432.579.817DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar265.600 637.650İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 265.600 637.650Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar1.182.492 1.272.168İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.182.492 1.272.168Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 997.405.000 1.065.021.000Maddi Duran Varlıklar10 14.422.930 14.185.163Maddi Olmayan Duran VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler8 10.011.375 13.383.356Diğer Duran Varlıklar13 119.893.075 117.461.618TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.143.180.472 1.211.960.955TOPLAM VARLIKLAR1.516.369.110 1.644.540.772KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 218.634.339 501.650.724İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar218.634.339 501.650.724İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 213.349.920 246.078.796İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları213.349.920 246.078.796İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar29.420.625 12.554.804İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,6 15.070.873 11.402.544İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 14.349.752 1.152.260Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar377.838 341.042Diğer Borçlar34.898.536 2.739.951İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 33.158.493 1.391.250İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.740.043 1.348.701Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)125.408.485 67.264.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 125.408.485 67.264.901Kısa Vadeli Karşılıklar15.201.827 10.592.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar332.573 196.062Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 14.869.254 10.396.007Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 14.961.498 4.326.804ARA TOPLAM652.253.068 845.549.091TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER652.253.068 845.549.091UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 267.601.450 395.155.985İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 267.601.450 395.155.985İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 265.600 637.650Uzun Vadeli Karşılıklar479.205 504.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar479.205 504.673Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER268.346.255 396.298.308TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER920.599.323 1.241.847.399ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar595.769.787 402.693.373Ödenmiş Sermaye14 335.348.000 310.200.000Sermaye Avansı14 170.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 864.652.480 719.800.000Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu10 9.313.398 9.313.398Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-554.957 -616.081Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -554.957 -616.081Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.021.505 7.021.505Girişim Sermayesi Fonu7.021.505 7.021.505Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-813.025.449 -709.389.413Net Dönem Karı veya Zararı193.014.810 -103.636.036TOPLAM ÖZKAYNAKLAR595.769.787 402.693.373TOPLAM KAYNAKLAR1.516.369.110 1.644.540.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 758.744.533 221.996.673 600.333.290 73.234.102Satışların Maliyeti15 -122.492.009 -65.463.446 -96.754.721 -22.574.086TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)636.252.524 156.533.227 503.578.569 50.660.016Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)636.252.524 156.533.227 503.578.569 50.660.016Genel Yönetim Giderleri16 -18.221.811 -15.398.714 -11.214.772 -8.602.471Pazarlama Giderleri16 -322.325.017 -51.853.129 -279.771.272 -19.213.771Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 146.508.048 15.251.026 107.225.694 4.980.660Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -50.348.680 -15.924.931 -44.928.250 -8.174.980ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)391.865.064 88.607.479 274.889.969 19.649.454Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.478.818 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-453.044FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)394.343.882 88.607.479 274.436.925 19.649.454Finansman Gelirleri19 7.361.483 1.739.552 6.211.519 899.961Finansman Giderleri19 -208.690.555 -167.069.059 -98.817.926 -70.265.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)193.014.810 -76.722.028 181.830.518 -49.715.963Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)193.014.810 -76.722.028 181.830.518 -49.715.963DÖNEM KARI (ZARARI)193.014.810 -76.722.028 181.830.518 -49.715.963Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları193.014.810 -76.722.028 181.830.518 -49.715.963Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi pay başına kazanç / (kayıp) 21 0,59990000 -0,25290000 0,54580000 -0,16030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar61.124 59.958 295.785 -90.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.124 59.958 295.785 -90.675Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)61.124 59.958 295.785 -90.675TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)193.075.934 -76.662.070 182.126.303 -49.806.638Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları193.075.934 -76.662.070 182.126.303 -49.806.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053264BIST