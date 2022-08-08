***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 21:48
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
295.000.000 190.000.000 -2.218.849 545.000.000 8.573.398 -446.440 7.021.505 -495.673.389 -217.208.470 330.047.755 330.047.755
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.200.000 -190.000.000 0 174.800.000 0 0 0 -217.208.470 217.208.470 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.958 -76.722.028 -76.662.070 -76.662.070
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
310.200.000 0 -2.218.849 719.800.000 8.573.398 -386.482 7.021.505 -712.881.859 -76.722.028 253.385.685 253.385.685
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
310.200.000 170.000.000 719.800.000 9.313.398 -616.081 7.021.505 -709.389.413 -103.636.036 402.693.373 402.693.373
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
25.148.000 -170.000.000 144.852.480 -103.636.036 103.636.036 480 480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.124 193.014.810 193.075.934 193.075.934
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
335.348.000 864.652.480 9.313.398 -554.957 7.021.505 -813.025.449 193.014.810 595.769.787 595.769.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
464.550.974 69.814.833
Dönem Karı (Zararı)
193.014.810 -76.722.028
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
172.467.177 164.130.515
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 275.898 301.240
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
241.969 153.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
241.969 153.111
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 101.210.767 101.854.237
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11 136.150.626 55.992.927
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.412.083 5.829.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-65.412.083 5.829.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
99.397.548 -17.541.501
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-327.363 21.754.516
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-48.500.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.446.940 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
88.564.024 57.235.443
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
543.130 -2.656.616
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.865.821 -3.148.494
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
513.590 175.165
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
57.771.534 -90.010.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.414.345 -890.951
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
464.879.535 69.866.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-328.561 -52.153
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
132.514.417 34.783.811
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-513.665 -216.189
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -513.665 -216.189
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
133.028.082 35.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-582.121.066 -100.633.011
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 20.000.000 50.430.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -592.246.250 -180.605.525
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
31.767.243 71.844.886
Ödenen Faiz
-115.776.422 -101.337.576
Alınan Faiz
7.361.483 1.739.552
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
66.772.880 57.295.652
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.944.325 3.965.633
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.944.325 3.965.633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 27.482.414 14.291.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 42.426.739 18.256.901
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 152.761.380 204.589.455
Finansal Yatırımlar
23 48.500.593 0
Ticari Alacaklar
19.101.244 18.401.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 4.026 2.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.097.218 18.398.963
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
33.129.160 10.592.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.129.160 10.592.544
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
7 70.402.083 158.966.107
Peşin Ödenmiş Giderler
20.359.326 17.530.475
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 20.359.326 17.530.475
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 1.270.287 1.024.551
Diğer Dönen Varlıklar
13 27.664.565 21.474.854
ARA TOPLAM
373.188.638 432.579.817
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
373.188.638 432.579.817
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
265.600 637.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 265.600 637.650
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.182.492 1.272.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.182.492 1.272.168
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 997.405.000 1.065.021.000
Maddi Duran Varlıklar
10 14.422.930 14.185.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.011.375 13.383.356
Diğer Duran Varlıklar
13 119.893.075 117.461.618
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.143.180.472 1.211.960.955
TOPLAM VARLIKLAR
1.516.369.110 1.644.540.772
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 218.634.339 501.650.724
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
218.634.339 501.650.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 213.349.920 246.078.796
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
213.349.920 246.078.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
29.420.625 12.554.804
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 15.070.873 11.402.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 14.349.752 1.152.260
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
377.838 341.042
Diğer Borçlar
34.898.536 2.739.951
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 33.158.493 1.391.250
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.740.043 1.348.701
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
125.408.485 67.264.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 125.408.485 67.264.901
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.201.827 10.592.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
332.573 196.062
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.869.254 10.396.007
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.961.498 4.326.804
ARA TOPLAM
652.253.068 845.549.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
652.253.068 845.549.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 267.601.450 395.155.985
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 267.601.450 395.155.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 265.600 637.650
Uzun Vadeli Karşılıklar
479.205 504.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
479.205 504.673
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
268.346.255 396.298.308
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
920.599.323 1.241.847.399
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
595.769.787 402.693.373
Ödenmiş Sermaye
14 335.348.000 310.200.000
Sermaye Avansı
14 170.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 864.652.480 719.800.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
10 9.313.398 9.313.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-554.957 -616.081
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -554.957 -616.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.021.505 7.021.505
Girişim Sermayesi Fonu
7.021.505 7.021.505
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-813.025.449 -709.389.413
Net Dönem Karı veya Zararı
193.014.810 -103.636.036
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
595.769.787 402.693.373
TOPLAM KAYNAKLAR
1.516.369.110 1.644.540.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 758.744.533 221.996.673 600.333.290 73.234.102
Satışların Maliyeti
15 -122.492.009 -65.463.446 -96.754.721 -22.574.086
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
636.252.524 156.533.227 503.578.569 50.660.016
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
636.252.524 156.533.227 503.578.569 50.660.016
Genel Yönetim Giderleri
16 -18.221.811 -15.398.714 -11.214.772 -8.602.471
Pazarlama Giderleri
16 -322.325.017 -51.853.129 -279.771.272 -19.213.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 146.508.048 15.251.026 107.225.694 4.980.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -50.348.680 -15.924.931 -44.928.250 -8.174.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
391.865.064 88.607.479 274.889.969 19.649.454
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.478.818 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-453.044
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
394.343.882 88.607.479 274.436.925 19.649.454
Finansman Gelirleri
19 7.361.483 1.739.552 6.211.519 899.961
Finansman Giderleri
19 -208.690.555 -167.069.059 -98.817.926 -70.265.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
193.014.810 -76.722.028 181.830.518 -49.715.963
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
193.014.810 -76.722.028 181.830.518 -49.715.963
DÖNEM KARI (ZARARI)
193.014.810 -76.722.028 181.830.518 -49.715.963
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
193.014.810 -76.722.028 181.830.518 -49.715.963
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Adi pay başına kazanç / (kayıp) 21 0,59990000 -0,25290000 0,54580000 -0,16030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
61.124 59.958 295.785 -90.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.124 59.958 295.785 -90.675
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.124 59.958 295.785 -90.675
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
193.075.934 -76.662.070 182.126.303 -49.806.638
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
193.075.934 -76.662.070 182.126.303 -49.806.638
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053264
BIST