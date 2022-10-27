***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 19:13
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
295.000.000 190.000.000 -2.218.849 545.000.000 8.573.398 -446.440 7.021.505 -495.673.389 -217.208.470 330.047.755 330.047.755 330.047.755
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.200.000 -190.000.000 0 174.800.000 0 0 0 -217.208.470 217.208.470 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
289.750 -85.046.717 -84.756.967 -84.756.967 -84.756.967
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
310.200.000 -2.218.849 719.800.000 8.573.398 -156.690 7.021.505 -712.881.859 -85.046.717 245.290.788 245.290.788 245.290.788
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
310.200.000 170.000.000 719.800.000 9.313.398 -616.081 7.021.505 -709.389.413 -103.636.036 402.693.373 402.693.373 402.693.373
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
25.148.000 -170.000.000 144.852.480 -103.636.036 103.636.036 480 480 480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
434.600 260.022.297 260.456.897 260.456.897 260.456.897
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
335.348.000 864.652.480 9.313.398 -181.481 7.021.505 -813.025.449 260.022.297 663.150.750 663.150.750 663.150.750
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
446.507.054 122.619.286
Dönem Karı (Zararı)
260.022.297 -85.046.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.879.891 203.995.274
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 400.002 443.661
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
335.199 132.766
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 143.463.462 139.144.416
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11 11.262.725 58.445.431
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-97.581.497 5.829.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-97.581.497 5.829.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
129.197.682 4.069.473
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-55.586.100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.161.252 25.389.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.179.602 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
95.900.400 72.500.425
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
988.808 -3.900.348
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.045.997 -332.798
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.497.910 859.218
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
90.517.361 -87.783.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.148.344 -2.663.467
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
447.099.870 123.018.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-592.816 -398.744
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
184.337.261 34.773.929
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-890.236 -226.071
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -890.236 -226.071
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
185.227.497 35.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-607.571.598 -159.913.517
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.000.480 306.430.000
Kredilerden Nakit Girişleri
152.000.000 56.430.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
480 250.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-691.747.525 -418.101.302
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
2.694.629 84.465.535
Ödenen Faiz
-156.850.623 -136.885.599
Alınan Faiz
7.702.953 2.300.447
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
78.628.488 1.877.402
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.272.717 -2.520.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.272.717 -2.520.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.482.414 14.291.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 50.755.131 11.770.966
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 149.233.684 204.589.455
Finansal Yatırımlar
23 55.586.100 0
Ticari Alacaklar
7.765.729 18.401.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 2.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.765.729 18.398.963
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
16.292.322 10.592.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.292.322 10.592.544
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
7 63.065.707 158.966.107
Peşin Ödenmiş Giderler
19.634.028 17.530.475
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.634.028 17.530.475
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 1.419.065 1.024.551
Diğer Dönen Varlıklar
13 21.109.943 21.474.854
ARA TOPLAM
334.106.578 432.579.817
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
334.106.578 432.579.817
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
112.500 637.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 112.500 637.650
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
751.992 1.272.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
751.992 1.272.168
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 977.375.000 1.065.021.000
Maddi Duran Varlıklar
10 14.675.397 14.185.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.290.995 13.383.356
Diğer Duran Varlıklar
13 133.603.829 117.461.618
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.136.809.713 1.211.960.955
TOPLAM VARLIKLAR
1.470.916.291 1.644.540.772
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 17.290.177 501.650.724
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.290.177 501.650.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 322.710.202 246.078.796
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
322.710.202 246.078.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
18.600.801 12.554.804
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 17.160.205 11.402.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.440.596 1.152.260
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
321.370 341.042
Diğer Borçlar
6.063.290 2.739.951
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 4.085.879 1.391.250
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.977.411 1.348.701
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
158.307.412 67.264.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 158.307.412 67.264.901
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.423.693 10.592.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
866.488 196.062
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.557.205 10.396.007
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.538.322 4.326.804
ARA TOPLAM
538.255.267 845.549.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
538.255.267 845.549.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
268.716.118 395.155.985
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 268.716.118 395.155.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 112.500 637.650
Uzun Vadeli Karşılıklar
681.656 504.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
681.656 504.673
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
269.510.274 396.298.308
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
807.765.541 1.241.847.399
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 663.150.750 402.693.373
Ödenmiş Sermaye
335.348.000 310.200.000
Sermaye Avansı
170.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 864.652.480 719.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.131.917 8.697.317
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 9.131.917 8.697.317
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.313.398 9.313.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.481 -616.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.021.505 7.021.505
Yasal Yedekler
7.021.505 7.021.505
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-813.025.449 -709.389.413
Net Dönem Karı veya Zararı
260.022.297 -103.636.036
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
663.150.750 402.693.373
TOPLAM KAYNAKLAR
1.470.916.291 1.644.540.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 927.450.106 292.512.176 168.705.573 70.515.503
Satışların Maliyeti
15 -131.306.882 -82.408.211 -8.814.873 -16.944.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
796.143.224 210.103.965 159.890.700 53.570.738
BRÜT KAR (ZARAR)
796.143.224 210.103.965 159.890.700 53.570.738
Genel Yönetim Giderleri
16 -30.198.912 -20.218.271 -11.977.101 -4.819.557
Pazarlama Giderleri
16 -396.752.455 -70.275.001 -74.427.438 -18.421.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 187.272.961 22.478.650 40.764.913 7.227.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -57.849.696 -19.753.590 -7.501.016 -3.828.659
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
498.615.122 122.335.753 106.750.058 33.728.274
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.226.200 0 9.747.382 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
510.841.322 122.335.753 116.497.440 33.728.274
Finansman Gelirleri
19 7.702.953 2.300.447 341.470 560.895
Finansman Giderleri
19 -258.521.978 -209.682.917 -49.831.423 -42.613.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
260.022.297 -85.046.717 67.007.487 -8.324.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
260.022.297 -85.046.717 67.007.487 -8.324.689
DÖNEM KARI (ZARARI)
260.022.297 -85.046.717 67.007.487 -8.324.689
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
260.022.297 -85.046.717 67.007.487 -8.324.689
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç / (kayıp) 21 0,79680000 -0,28300000 0,20050000 -0,02680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
434.600 289.750 373.476 229.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
434.600 289.750 373.476 229.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
434.600 289.750 373.476 229.792
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
260.456.897 -84.756.967 67.380.963 -8.094.897
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
260.456.897 -84.756.967 67.380.963 -8.094.897
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074863
BIST