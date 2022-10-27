***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler295.000.000 190.000.000 -2.218.849 545.000.000 8.573.398 -446.440 7.021.505 -495.673.389 -217.208.470 330.047.755 330.047.755 330.047.755Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler15.200.000 -190.000.000 0 174.800.000 0 0 0 -217.208.470 217.208.470 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)289.750 -85.046.717 -84.756.967 -84.756.967 -84.756.967Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler310.200.000 -2.218.849 719.800.000 8.573.398 -156.690 7.021.505 -712.881.859 -85.046.717 245.290.788 245.290.788 245.290.788Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler310.200.000 170.000.000 719.800.000 9.313.398 -616.081 7.021.505 -709.389.413 -103.636.036 402.693.373 402.693.373 402.693.373Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler25.148.000 -170.000.000 144.852.480 -103.636.036 103.636.036 480 480 480Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)434.600 260.022.297 260.456.897 260.456.897 260.456.897Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler335.348.000 864.652.480 9.313.398 -181.481 7.021.505 -813.025.449 260.022.297 663.150.750 663.150.750 663.150.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI446.507.054 122.619.286Dönem Karı (Zararı)260.022.297 -85.046.717Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler57.879.891 203.995.274Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 400.002 443.661Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler335.199 132.766Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 143.463.462 139.144.416Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11 11.262.725 58.445.431Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-97.581.497 5.829.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-97.581.497 5.829.000Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler129.197.682 4.069.473Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-55.586.100Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.161.252 25.389.709Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.179.602 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler95.900.400 72.500.425Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)988.808 -3.900.348Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.045.997 -332.798Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.497.910 859.218Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)90.517.361 -87.783.266İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.148.344 -2.663.467Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları447.099.870 123.018.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-592.816 -398.744YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI184.337.261 34.773.929Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-890.236 -226.071Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -890.236 -226.071Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri185.227.497 35.000.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-607.571.598 -159.913.517Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri152.000.480 306.430.000Kredilerden Nakit Girişleri152.000.000 56.430.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri480 250.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-691.747.525 -418.101.302İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış2.694.629 84.465.535Ödenen Faiz-156.850.623 -136.885.599Alınan Faiz7.702.953 2.300.447Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)78.628.488 1.877.402YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.272.717 -2.520.302NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.272.717 -2.520.302DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.482.414 14.291.268DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 50.755.131 11.770.966Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 149.233.684 204.589.455Finansal Yatırımlar23 55.586.100 0Ticari Alacaklar7.765.729 18.401.831İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 2.868İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 7.765.729 18.398.963Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar16.292.322 10.592.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.292.322 10.592.544Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar7 63.065.707 158.966.107Peşin Ödenmiş Giderler19.634.028 17.530.475İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 19.634.028 17.530.475Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 1.419.065 1.024.551Diğer Dönen Varlıklar13 21.109.943 21.474.854ARA TOPLAM334.106.578 432.579.817TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR334.106.578 432.579.817DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar112.500 637.650İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 112.500 637.650Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar751.992 1.272.168İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar751.992 1.272.168Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 977.375.000 1.065.021.000Maddi Duran Varlıklar10 14.675.397 14.185.163Maddi Olmayan Duran VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler8 10.290.995 13.383.356Diğer Duran Varlıklar13 133.603.829 117.461.618TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.136.809.713 1.211.960.955TOPLAM VARLIKLAR1.470.916.291 1.644.540.772KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 17.290.177 501.650.724İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.290.177 501.650.724İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 322.710.202 246.078.796İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları322.710.202 246.078.796İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar18.600.801 12.554.804İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,6 17.160.205 11.402.544İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.440.596 1.152.260Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar321.370 341.042Diğer Borçlar6.063.290 2.739.951İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 4.085.879 1.391.250İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.977.411 1.348.701Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)158.307.412 67.264.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 158.307.412 67.264.901Kısa Vadeli Karşılıklar11.423.693 10.592.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar866.488 196.062Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 10.557.205 10.396.007Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 3.538.322 4.326.804ARA TOPLAM538.255.267 845.549.091TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER538.255.267 845.549.091UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar268.716.118 395.155.985İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 268.716.118 395.155.985İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 112.500 637.650Uzun Vadeli Karşılıklar681.656 504.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar681.656 504.673Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER269.510.274 396.298.308TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER807.765.541 1.241.847.399ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14 663.150.750 402.693.373Ödenmiş Sermaye335.348.000 310.200.000Sermaye Avansı170.000.000Geri Alınmış Paylar (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 864.652.480 719.800.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.131.917 8.697.317Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 9.131.917 8.697.317Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9.313.398 9.313.398Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-181.481 -616.081Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.021.505 7.021.505Yasal Yedekler7.021.505 7.021.505Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-813.025.449 -709.389.413Net Dönem Karı veya Zararı260.022.297 -103.636.036TOPLAM ÖZKAYNAKLAR663.150.750 402.693.373TOPLAM KAYNAKLAR1.470.916.291 1.644.540.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 927.450.106 292.512.176 168.705.573 70.515.503Satışların Maliyeti15 -131.306.882 -82.408.211 -8.814.873 -16.944.765TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)796.143.224 210.103.965 159.890.700 53.570.738BRÜT KAR (ZARAR)796.143.224 210.103.965 159.890.700 53.570.738Genel Yönetim Giderleri16 -30.198.912 -20.218.271 -11.977.101 -4.819.557Pazarlama Giderleri16 -396.752.455 -70.275.001 -74.427.438 -18.421.872Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 187.272.961 22.478.650 40.764.913 7.227.624Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -57.849.696 -19.753.590 -7.501.016 -3.828.659ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)498.615.122 122.335.753 106.750.058 33.728.274Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.226.200 0 9.747.382 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)510.841.322 122.335.753 116.497.440 33.728.274Finansman Gelirleri19 7.702.953 2.300.447 341.470 560.895Finansman Giderleri19 -258.521.978 -209.682.917 -49.831.423 -42.613.858SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)260.022.297 -85.046.717 67.007.487 -8.324.689Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)260.022.297 -85.046.717 67.007.487 -8.324.689DÖNEM KARI (ZARARI)260.022.297 -85.046.717 67.007.487 -8.324.689Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları260.022.297 -85.046.717 67.007.487 -8.324.689Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) 21 0,79680000 -0,28300000 0,20050000 -0,02680000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar434.600 289.750 373.476 229.792Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)434.600 289.750 373.476 229.792Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)434.600 289.750 373.476 229.792TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)260.456.897 -84.756.967 67.380.963 -8.094.897Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları260.456.897 -84.756.967 67.380.963 -8.094.897http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074863BIST