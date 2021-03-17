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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.03.2021 14:05



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 15.03.2021
Genel Kurul Tarihi 08.04.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:3 Maslak Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 - 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2020 yılı hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakkının belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu'nca 2021 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması
10 - 2020 yılı hesap dönemi içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - 2020 yılı hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
13 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davetiyesi ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Nurol GYO Vekaletname 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 08.04.2021 Perşembe günü Saat 14:00'da Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza, No:255 Kat:3 Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918736


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Yarım 1.336 1.371 -3,21  
Çeyrek 670 685 -1,60  
Gümüş.Ons 25,96 26,00 0,04  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,03  
B. Petrol 67,94 67,94 -0,45  
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