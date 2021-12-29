***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
29.12.2021 16:57
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
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Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan, önemli nitelikte işlemler düzenlemesi kapsamında geri alınmış Şirket paylarından 1.023.360 adedi 29/12/2021 tarihinde 5,58-5,67 TL fiyat aralığından Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki pay piyasasında satılmıştır. Bu işlemle birlikte, şirketimiz nezdinde geri alınan Şirket payı kalmamıştır.
İşlem detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
NUGYO 29/12/2021 1.023.360 % 0,33 5,5844 % 0 3.496.042 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986911
BIST