***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkNurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkNurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İlgili Geri Alım Programının TarihiBildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan, önemli nitelikte işlemler düzenlemesi kapsamında geri alınmış Şirket paylarından 1.023.360 adedi 29/12/2021 tarihinde 5,58-5,67 TL fiyat aralığından Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki pay piyasasında satılmıştır. Bu işlemle birlikte, şirketimiz nezdinde geri alınan Şirket payı kalmamıştır.İşlem detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarNUGYO 29/12/2021 1.023.360 % 0,33 5,5844 % 0 3.496.042 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986911BIST