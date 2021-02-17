***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 13:48
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Vergi Usül Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910349
BIST
15:121.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,95
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:127,0116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:128,4615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:12403,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 403,68
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ATEKS
|59,95
|15.388.734
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.347.110
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.698.487
|% 9,99
|
|HATEK
|27,78
|9.541.087
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|59.159.520
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,90
|120.917.210
|% -7,10
|
|VAKBN
|4,62
|2.050.223.258
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.485.512.079
|% 9,90
|
|SASA
|42,16
|1.470.068.073
|% 2,38
|
|KOZAL
|144,50
|1.385.204.028
|% -0,21
|
|GARAN
|9,67
|1.191.242.942
|% -0,72
|
|SKBNK
|1,53
|720.872.588
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,62
|2.050.223.258
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.485.512.079
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,48
|595.566.303
|% -0,80
|
|KARSN
|5,03
|773.880.363
|% 2,44
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0100
|7,0122
|% 0,27
|
|Euro
|8,4574
|8,4610
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,6881
|9,7367
|% -0,06
|
|Frank
|7,7979
|7,8449
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8637
|1,8730
|% 0,29
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,09
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.672
|2.740
|-3,48
|
|Yarım
|1.291
|1.325
|-1,68
|
|Çeyrek
|648
|663
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|0,79
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23VAKBN
Yüzde 5.72 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 366, 394 adet işlem
-
15:22ECZYT
Yüzde 8.04 oranında artışla 59.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 842, 118 adet işlem
-
15:21XU100
Endeks 1, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 24, 219.00 milyon TL de
-
15:21HLGYO
Yüzde 5.04 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 002, 352 adet işlem
-
15:20DMSAS
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 076 adet işlem