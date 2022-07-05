***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge
05.07.2022 15:02
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )
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İç Yönerge
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Açıklamalar
Şirketimize ait Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041628
BIST
14:522.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,43
|Açılış
|: 2.418
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|Önceki Kapanış
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2.426
En Düşük
2.387
14:5217,0106
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
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|Açılış
|: 17,0300
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|Önceki Kapanış
|: 16,8450
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17,0170
En Düşük
16,7799
14:5217,5192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
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|Açılış
|: 17,5300
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|Önceki Kapanış
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985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler14:50
|GZNMI
|45,76
|25.496.045
|% 8,75
|
|OYAYO
|10,31
|11.891.887
|% 8,41
|
|CANTE
|43,14
|35.382.634
|% 7,85
|
|PEGYO
|2,28
|50.133.682
|% 7,55
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|ULUSE
|207,00
|12.008.397
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,76
|2.523.643.909
|% -1,93
|
|EREGL
|26,08
|1.054.528.834
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,16
|1.048.131.409
|% 4,72
|
|SASA
|39,92
|957.700.214
|% -1,43
|
|SISE
|21,12
|902.172.779
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,84
|833.466.586
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,26
|612.256.321
|% -0,47
|
|ODAS
|2,77
|350.809.019
|% 1,47
|
|TSKB
|1,99
|129.799.089
|% 0,51
|
|KRDMD
|10,73
|661.222.927
|% 0,56
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9888
|17,0176
|% 1,14
|
|Euro
|17,4992
|17,5181
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,3480
|20,4500
|% 0,31
|
|Frank
|17,5422
|17,6479
|% 0,71
|
|Riyal
|4,5147
|4,5374
|% 1,09
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-9,71
|
|Altın Gr.
|982
|983
|4,87
|
|Cumhuriyet
|6.564
|6.663
|24,00
|
|Tam
|6.567
|6.647
|21,00
|
|Yarım
|3.214
|3.250
|10,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.624
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,75
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|-0,03
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|B. Petrol
|112
|112
|-1,78
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