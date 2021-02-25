***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11/02/2021 tarih ve 2021/7 sayılı SPK Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulduğu üzere, tahsisli sermaye artırımı başvurumuz, tahsisli sermaye artırımının Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ("TSP Prosedürü") çerçevesinde tespit edilen baz fiyata %10 oranında iskonto uygulanması suretiyle bulunan (nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay fiyatından az olmamak üzere belirlenecek satış fiyatı üzerinden yapılması ve pay satış fiyatı üzerinden hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması suretiyle, olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, sermaye artırımına konu payların TSP Prosedürü'ne göre belirlenen satış fiyatının 12,50-TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 15.200.000-TL (İhraç edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olarak belirlenmesi suretiyle alınan Yönetim Kurulu kararı ve hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi 25/02/2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olup ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912901BIST