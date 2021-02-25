***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
25.02.2021 16:16
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/02/2021 tarih ve 2021/7 sayılı SPK Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulduğu üzere, tahsisli sermaye artırımı başvurumuz, tahsisli sermaye artırımının Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ("TSP Prosedürü") çerçevesinde tespit edilen baz fiyata %10 oranında iskonto uygulanması suretiyle bulunan (nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay fiyatından az olmamak üzere belirlenecek satış fiyatı üzerinden yapılması ve pay satış fiyatı üzerinden hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması suretiyle, olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, sermaye artırımına konu payların TSP Prosedürü'ne göre belirlenen satış fiyatının 12,50-TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 15.200.000-TL (İhraç edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olarak belirlenmesi suretiyle alınan Yönetim Kurulu kararı ve hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi 25/02/2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olup ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912901
BIST
17:311.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:317,2161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0466
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:318,8425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1163
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:31413,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,11
|Açılış
|: 413,53
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:29
|LINK
|51,70
|118.221.720
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|33.832.163
|% -9,94
|
|THYAO
|13,33
|2.326.358.085
|% 3,90
|
|PETKM
|5,23
|2.041.079.370
|% 1,36
|
|KOZAL
|128,80
|1.629.595.925
|% -3,52
|
|SASA
|41,92
|1.610.187.545
|% 4,96
|
|PGSUS
|88,95
|1.428.843.600
|% 7,43
|
|EKGYO
|2,30
|1.292.088.599
|% 1,32
|
|PETKM
|5,23
|2.041.079.370
|% 1,36
|
|TSKB
|1,72
|525.912.496
|% -1,15
|
|IHLAS
|0,89
|225.241.129
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,35
|319.720.129
|% -1,46
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2141
|7,2161
|% 0,65
|
|Euro
|8,8375
|8,8425
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,1989
|10,2501
|% 0,92
|
|Frank
|7,9483
|7,9961
|% 0,93
|
|Riyal
|1,9204
|1,9300
|% 0,76
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-21,93
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.750
|2.792
|-18,00
|
|Tam
|2.743
|2.813
|-15,73
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-7,61
|
|Çeyrek
|665
|680
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|65,77
|65,77
|-0,41
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:45AKSA
Yüzde 4.59 oranında artışla 16.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 358, 485 adet işlem
-
17:44SASA
Yüzde 4.36 oranında artışla 41.68 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 169, 951 adet işlem
-
17:43AYCES
Yüzde 9.50 oranında artışla 95.10 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 675 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 1, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 29, 173.00 milyon TL de
-
17:39SASA
Yüzde 5.51 oranında artışla 42.14 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 829, 776 adet işlem