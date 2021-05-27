***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.05.2021 18:32
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunca, Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği "tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkartma" yetkisine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak 400.000.000,00 (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde, borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle) ihraç edebilmek üzere SPK'ya' borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. İlgili noter onaylı karar ektedir. Borçlanma aracı ihracından elde edilecek fon ile kısa vadeli kredilerin ödenmesi planlanmakta olup, Şirket'in toplam borçlanmasında bir yükşeliş oluşmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurol GYO Noter Onaylı Karar.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938501
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.427
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|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
18:058,5387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0828
|Açılış
|: 8,4450
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|Önceki Kapanış
|: 8,4400
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8,5442
En Düşük
8,4264
18:0510,4365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1208
|Açılış
|: 10,3000
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|Önceki Kapanış
|: 10,3000
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10,4365
En Düşük
10,2928
18:05519,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
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|Açılış
|: 519,32
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|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
519,86
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.728
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.203.452
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5320
|8,5387
|% 0,98
|
|Euro
|10,4135
|10,4365
|% 1,17
|
|Sterlin
|12,0671
|12,1277
|% 1,37
|
|Frank
|9,4768
|9,5339
|% 1,05
|
|Riyal
|2,2706
|2,2820
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-4,96
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|0,06
|
|B. Petrol
|68,87
|68,87
|0,14
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