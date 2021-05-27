***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.05.2021İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunca, Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği "tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkartma" yetkisine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak 400.000.000,00 (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde, borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle) ihraç edebilmek üzere SPK'ya' borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. İlgili noter onaylı karar ektedir. Borçlanma aracı ihracından elde edilecek fon ile kısa vadeli kredilerin ödenmesi planlanmakta olup, Şirket'in toplam borçlanmasında bir yükşeliş oluşmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Nurol GYO Noter Onaylı Karar.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938501BIST