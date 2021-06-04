***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.05.2021İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.06.2021Ek Açıklamalar27/05/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimiz yönetim kurulunca, 400.000.000,00 (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle) ihraç edebilmek üzere SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar çerçevesinde işbu açıklama tarihi itibariye (04/06/2021) SPK'ya başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Nurol GYO Noter Onaylı Karar.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940249BIST