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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.06.2021 18:30



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.06.2021

Ek Açıklamalar
27/05/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimiz yönetim kurulunca, 400.000.000,00 (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle) ihraç edebilmek üzere SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar çerçevesinde işbu açıklama tarihi itibariye (04/06/2021) SPK'ya başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurol GYO Noter Onaylı Karar.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940249


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