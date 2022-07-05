***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
05.07.2022 14:57
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait güncel kar dağıtım politikası ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041620
BIST
16:122.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,74
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
16:1217,0286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2024
|Açılış
|: 17,0370
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:1217,4779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0589
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
16:12981,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,10
|Açılış
|: 981,88
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:10
|GEREL
|4,62
|44.997.479
|% 10,00
|
|CANTE
|43,14
|40.032.462
|% 7,85
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|GZNMI
|45,10
|28.830.783
|% 7,18
|
|HEKTS
|30,60
|1.164.537.350
|% 6,25
|
|ULUSE
|207,00
|13.769.760
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|47,04
|3.153.682.341
|% -1,34
|
|EREGL
|26,12
|1.285.461.130
|% 0,62
|
|HEKTS
|30,60
|1.164.537.350
|% 6,25
|
|SISE
|21,28
|1.118.931.371
|% 0,38
|
|SASA
|39,86
|1.101.990.644
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,84
|966.167.761
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,25
|714.778.754
|% -0,70
|
|ODAS
|2,75
|406.886.734
|% 0,73
|
|TSKB
|1,97
|169.974.995
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,72
|750.791.783
|% 0,47
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0125
|17,0217
|% 1,16
|
|Euro
|17,4725
|17,4906
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,2733
|20,3750
|% -0,06
|
|Frank
|17,5192
|17,6247
|% 0,58
|
|Riyal
|4,5145
|4,5372
|% 1,08
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-13,15
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,36
|
|Cumhuriyet
|6.588
|6.688
|49,00
|
|Tam
|6.570
|6.656
|30,00
|
|Yarım
|3.216
|3.255
|15,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-2,54
|