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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.05.2022 09:13
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı Yapılmamasına İlişkin Önerisi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 26.05.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENGYO00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tut
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 26,18 129.547.652 % 10,00  
MPARK 33,24 32.144.937 % 9,99  
KARSN 6,40 1.886.624.341 % 9,97  
UFUK 38,62 1.020.034 % 9,97  
RODRG 16,00 3.856.679 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,3435 16,3838 % 0,21  
Euro 17,5604 17,6289 % 0,39  
Sterlin 20,6045 20,7078 % 0,28  
Frank 16,9878 17,0901 % 0,06  
Riyal 4,3465 4,3683 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 3,15  
Altın Gr. 974 974 1,78  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 22,09 22,13 0,10  
Gümüş Gr. 11,61 11,62 0,05  
B. Petrol 114 114 -0,08  
Seans Raporu 18:05
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