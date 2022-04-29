***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.04.2022 12:19
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29/04/2022 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde 2022 – 2026 yılları için Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000.- TL (Bir Milyar Türk Lirası)'na artırılmasına, bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Madde 7 Tadil Tasarısı.pdf
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BIST En Aktif Hisseler12:56
|EGSER
|23,76
|49.429.889
|% 10,00
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|CEMTS
|25,96
|35.428.770
|% 10,00
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|YUNSA
|24,74
|6.535.343
|% 9,96
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|UFUK
|31,38
|3.363.746
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|28.583.470
|% 9,83
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|LIDER
|22,86
|83.913.339
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|14.737.063
|% -9,98
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|DAGHL
|22,64
|1.390.820
|% -9,94
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|FORMT
|1,37
|9.023.655
|% -9,87
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|DITAS
|27,86
|22.481.086
|% -8,77
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|THYAO
|40,56
|1.930.059.190
|% 0,15
|
|SISE
|17,74
|568.803.635
|% 0,17
|
|EREGL
|33,38
|553.730.903
|% 0,66
|
|TUPRS
|235,30
|530.344.781
|% -1,13
|
|ASELS
|24,38
|487.318.890
|% -1,53
|
|EKGYO
|2,63
|394.879.870
|% -0,75
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|ODAS
|2,42
|304.334.300
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,17
|98.664.861
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,87
|348.201.865
|% -0,81
|
|AKBNK
|8,93
|467.808.818
|% -0,45
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8259
|14,8306
|% 0,28
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|Euro
|15,6631
|15,6749
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,5723
|18,6654
|% 1,14
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|Frank
|15,2388
|15,3306
|% 0,59
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|Riyal
|3,9414
|3,9612
|% 0,31
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|Alış
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|Altın Ons
|1.916
|1.916
|21,33
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|Altın Gr.
|913
|913
|12,47
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|86,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|86,74
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|41,96
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|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,98
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|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,35
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|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,19
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|B. Petrol
|109
|109
|1,77
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