***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.05.2022 16:52
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 11.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.05.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2022 tarihli ve 2022/10 numaralı Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde 2022 – 2026 yılları için Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000.- TL (Bir Milyar Türk Lirası)'na artırılması konusunda Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu' nun E-12233903-340.08-21631 sayılı yazısı ile 20.05.2022 tarihinde (bugün) onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurol GYO Esas Sözleşme tadil Metni-Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031493
BIST
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|20.055.587
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|PRKAB
|34,86
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|% 9,97
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|DAGHL
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|1.686.066.106
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|1.844
|1,42
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|Altın Gr.
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|944
|3,06
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|6.237
|6.331
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|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
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|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
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|Çeyrek
|1.504
|1.539
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|Gümüş.Ons
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|-0,16
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