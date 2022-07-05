***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.07.2022 14:26
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 11.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.06.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 05.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve izin süresinin uzatılması için Esas Sözleşmenin 7. maddesinin değiştirilmesi konusu görüşülerek kabul edilmiş olup, 05.07.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 05.07.2022 tarihinde 10613 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 NUGYO Esas Sözleşme Tadil Metni SPK-Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041531
BIST