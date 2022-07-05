***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 11.05.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.05.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.06.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 05.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 23.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve izin süresinin uzatılması için Esas Sözleşmenin 7. maddesinin değiştirilmesi konusu görüşülerek kabul edilmiş olup, 05.07.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 05.07.2022 tarihinde 10613 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 NUGYO Esas Sözleşme Tadil Metni SPK-Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041531BIST