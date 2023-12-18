***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği60 Adet Bağımsız BölümAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Kıraç köyü, 1001 ada 14 parselde yer alan 60 adet bağımsız bölümAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13.12.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli331.900.000 TL (KDV Dahil)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%13,45Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%97,99Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%19,94Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%897,60İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%30,73Alım KoşullarıVadeli (Mayıs 2024'e kadar)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTamamlandıAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafÖzyurtlar Gayrimenkul Danışmanlığı ve İnşaat Sanayi A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıAlım işlemi ilgili mevzuat uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamında olmayıp, ayrılma hakkı doğmamaktadır.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası13.12.2023 / Özel 2023-1155Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar339.370.000 TL + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygundur.Açıklamalar13 Aralık 2023 tarihinde kamuya açıklamış olduğumuz, taşınmaz detayları ekteki gayrimenkul değerleme raporunda yer alan 60 adet bağımsız bölümün tapu sicil nezdinde satın alma işlemleri tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226693BIST