***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
19.10.2022 19:37
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
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Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Ofis
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İsta
10:023.894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 13,54
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.894
En Düşük
3.886
10:0218,6001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
10:0218,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
10:02974,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,07
|Açılış
|: 974,45
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler10:02
|SMRTG
|125,50
|303.573.564
|% 100,00
|
|ZEDUR
|33,18
|3.028.273
|% 9,65
|
|VERTU
|35,90
|1.158.924
|% 5,28
|
|ALKA
|124,40
|1.828.804
|% 5,25
|
|INTEM
|90,00
|44.170.418
|% 4,77
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|COSMO
|72,00
|4.294.150
|% -3,61
|
|ALMAD
|4,45
|1.866.548
|% -3,26
|
|LINK
|39,54
|99.562
|% -2,08
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|5.758.492.557
|% -0,13
|
|ISCTR
|10,07
|4.551.636.552
|% -0,30
|
|TUPRS
|362,00
|3.638.411.290
|% 0,56
|
|HALKB
|8,52
|2.884.272.900
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,07
|4.551.636.552
|% -0,30
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|5.758.492.557
|% -0,13
|
|HALKB
|8,52
|2.884.272.900
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5909
|18,6001
|% 0,02
|
|Euro
|18,1840
|18,1999
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,8070
|20,9113
|% 0,22
|
|Frank
|18,4239
|18,5349
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% 0,15
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.628
|-1,19
|
|Altın Gr.
|974
|974
|1,93
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.633
|6.720
|7,00
|
|Yarım
|3.232
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,01
|
|B. Petrol
|93,45
|93,45
|1,04
|