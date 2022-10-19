***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
19.10.2022 19:37
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Ofis
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 246DY1C pafta, 9773 ada, 3 no'lu parselde kayıtlı 12 adet bağımsız bölüm satış brütü 3.218 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/10/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
139.830.508 TL+ KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%8,28
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%41,70
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%9,22
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%969,50. (Ofis, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller kaleminde raporlandığı için kendi grubu içindeki payı %7,62'dir.)
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%5,01
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%18,43
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19.10.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Operasyonel faaliyet kapsamında satış olup, faaliyetlere etkisinin olumlu olacağı beklenmektedir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Yaklaşık 61 milyon TL tutarında kar etkisi beklenmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Finansal borçların kapatılmasında ve işletme sermayesi olarak değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.10.2022
Karşı Taraf
Tüzel Kişilik
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31 Aralık 2021 - 2021/NUROLGYO/003
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
76.030.000 TL + KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin portföyündeki konut ve ofis varlıklarına ilgi devam etmekte olup pazarlama faaliyetlerimiz neticesinde 2022 yılında satışa açılan Nurol Tower projesindeki ofis katlarından,
Yönetim Kurulumuzun 19/10/2022 tarihli kararı ile, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 246DY1C pafta, 9773 ada, 6.842 m² yüzölçümlü, 3 no'lu parselde bulunan 1 tam ofis katının (12 adet bağımsız bölüm - satış brütü 3.218 m2) 139.830.508 TL + KDV'ye nakden ve peşin olarak ilişkili taraf olmayan tüzel kişiliğe satışına karar verilmiş olup, tapu devir işlemleri 19/10/2022 (bugün) itibariyle yapılmış ve satış tamamlanmıştır.
Şirketimizce tahsil edilen satış bedelinin bir kısmı banka kredi borçlarının kapatılmasında kullanılmış olup, şirketimizin işbu açıklama tarihi itibariyle döviz bazlı hiçbir banka kredisi yükümlülüğü kalmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072987
BIST