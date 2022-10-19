***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiOfisSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 246DY1C pafta, 9773 ada, 3 no'lu parselde kayıtlı 12 adet bağımsız bölüm satış brütü 3.218 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19/10/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Satış Bedeli139.830.508 TL+ KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%8,28Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%41,70Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%9,22Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%969,50. (Ofis, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller kaleminde raporlandığı için kendi grubu içindeki payı %7,62'dir.)Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%5,01İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%18,43Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19.10.2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOperasyonel faaliyet kapsamında satış olup, faaliyetlere etkisinin olumlu olacağı beklenmektedir.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıYaklaşık 61 milyon TL tutarında kar etkisi beklenmektedir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiFinansal borçların kapatılmasında ve işletme sermayesi olarak değerlendirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19.10.2022Karşı TarafTüzel KişilikKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31 Aralık 2021 - 2021/NUROLGYO/003Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTerra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar76.030.000 TL + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin portföyündeki konut ve ofis varlıklarına ilgi devam etmekte olup pazarlama faaliyetlerimiz neticesinde 2022 yılında satışa açılan Nurol Tower projesindeki ofis katlarından,Yönetim Kurulumuzun 19/10/2022 tarihli kararı ile, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 246DY1C pafta, 9773 ada, 6.842 m² yüzölçümlü, 3 no'lu parselde bulunan 1 tam ofis katının (12 adet bağımsız bölüm - satış brütü 3.218 m2) 139.830.508 TL + KDV'ye nakden ve peşin olarak ilişkili taraf olmayan tüzel kişiliğe satışına karar verilmiş olup, tapu devir işlemleri 19/10/2022 (bugün) itibariyle yapılmış ve satış tamamlanmıştır.Şirketimizce tahsil edilen satış bedelinin bir kısmı banka kredi borçlarının kapatılmasında kullanılmış olup, şirketimizin işbu açıklama tarihi itibariyle döviz bazlı hiçbir banka kredisi yükümlülüğü kalmamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072987BIST