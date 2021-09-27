***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.09.2021 16:43
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.09.2021 tarih ve BİAŞ-2-3756 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumları Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketini ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965351
BIST
17:111.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:118,8318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0342
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:1110,3441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0894
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:11498,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,59
|Açılış
|: 498,46
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:11
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|10.991.891
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.823.724
|% 9,98
|
|OYLUM
|12,79
|18.732.213
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|63.501.835
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,18
|21.545.960
|% -8,50
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KIMMR
|3,77
|181.135.507
|% -6,22
|
|EDATA
|10,00
|34.895.206
|% -6,10
|
|GARAN
|8,86
|1.144.636.968
|% 0,45
|
|THYAO
|13,60
|1.017.267.049
|% -0,15
|
|BIOEN
|37,56
|536.524.479
|% -0,21
|
|TUPRS
|111,80
|492.768.782
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,34
|450.807.318
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|450.807.318
|% 0,86
|
|GARAN
|8,86
|1.144.636.968
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,78
|170.674.639
|% -0,56
|
|THYAO
|13,60
|1.017.267.049
|% -0,15
|
|KRDMD
|6,35
|418.733.589
|% 1,60
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8279
|8,8318
|% -0,39
|
|Euro
|10,3388
|10,3441
|% -0,86
|
|Sterlin
|12,0852
|12,1458
|% -0,02
|
|Frank
|9,5004
|9,5576
|% -0,55
|
|Riyal
|2,3479
|2,3596
|% -0,37
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|4,95
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|1,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|3,44
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|1,66
|
|Çeyrek
|797
|816
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|78,80
|78,80
|1,57
|