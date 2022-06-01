***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.06.2022 16:01
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.06.2022 tarih ve E-18454353-100.06-9114 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumları Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033926
BIST
16:432.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 36,14
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:4316,4335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0381
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:4317,6588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0371
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:43975,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,96
|Açılış
|: 975,35
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:41
|PENTA
|496,60
|81.159.619
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.849.149
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.115.731
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|36.506.669
|% 9,86
|
|MRGYO
|1,68
|27.966.466
|% 9,09
|
|PSGYO
|12,96
|251.410.887
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,81
|31.760.982
|% -9,65
|
|MEPET
|3,28
|22.022.815
|% -6,55
|
|METRO
|1,12
|73.297.346
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|2.253.422
|% -5,63
|
|THYAO
|49,72
|3.256.158.665
|% -0,36
|
|SASA
|38,36
|1.747.606.446
|% 5,15
|
|KRDMD
|15,07
|1.420.125.360
|% 2,52
|
|SISE
|21,18
|1.373.036.755
|% 0,95
|
|SAHOL
|20,94
|1.216.072.366
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,84
|961.194.576
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,75
|1.171.865.036
|% 3,04
|
|DOHOL
|4,07
|890.545.962
|% 1,50
|
|KARSN
|7,26
|1.195.420.797
|% 3,86
|
|SKBNK
|1,29
|196.152.081
|% 0,78
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4272
|16,4374
|% 0,26
|
|Euro
|17,6369
|17,6592
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,5900
|20,6933
|% -0,12
|
|Frank
|17,0470
|17,1497
|% 0,11
|
|Riyal
|4,3701
|4,3920
|% 0,19
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|8,06
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,22
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.469
|6.632
|29,28
|
|Yarım
|3.127
|3.208
|14,17
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,22
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,70
|
Seans Raporu
16:41
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 26 artarak (% 1.50 ) 2, 324
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16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHLGM, OZRDN, MZHLD, PENTA
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16:56
SANFM, DERIM, OZGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:56
OYYAT, SUMAS, MEPET değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:56IHLGM
Yüzde 9.86 oranında artışla 0.78 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 644, 383 adet işlem