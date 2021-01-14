***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2021 14:02
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 yılı içerisinde, Şirketimiz portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak, satışların devam ettiği Nurol Tower, Nurol Park ve Nurol Life Projelerinde ön satışlar dahil toplamda 384 milyon TL tutarında (KDV hariç) satış gerçekleşmiştir. Yine Şirketimiz portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak yıllık kira bedeli toplamı KDV hariç yaklaşık 4.9 milyon TL olan kira sözleşmesi imzalanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902084
BIST
15:301.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,32
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
15:307,3752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0276
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
15:308,9720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0284
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9663
15:30437,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,01
|Açılış
|: 437,53
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler15:30
|PKENT
|979,00
|2.158.325
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|25.963.477
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.052.780
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.518.127
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,19
|1.660.095.103
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,67
|1.422.252.728
|% -2,91
|
|KOZAL
|113,10
|980.474.658
|% -0,96
|
|TCELL
|16,90
|952.463.997
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,46
|939.602.500
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,63
|825.108.366
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,46
|939.602.500
|% 0,41
|
|DOHOL
|3,67
|1.422.252.728
|% -2,91
|
|TSKB
|1,90
|397.308.254
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|672.846.923
|% -0,39
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3708
|7,3752
|% -0,37
|
|Euro
|8,9660
|8,9720
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,0504
|10,1008
|% -0,10
|
|Frank
|8,2655
|8,3153
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9622
|1,9721
|% -0,27
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-5,30
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-42,00
|
|Tam
|2.894
|2.967
|-40,79
|
|Yarım
|1.399
|1.435
|-19,73
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,87
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|-0,29
|