***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 14:33
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03/03/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, Şirketin yeni sermaye yapısı çerçevesinde Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin ekli tadil metninin onaylanması için 08.03.2021 tarihinde SPK'ya başvurulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915928
BIST
14:211.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:217,6566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1246
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:219,0948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1148
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:21415,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,65
|Açılış
|: 415,94
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:21
|VKFYO
|8,91
|48.228.208
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.397.404
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|66.538
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,13
|1.151.742.511
|% -1,30
|
|PETKM
|6,16
|1.117.659.404
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,70
|924.537.964
|% 2,95
|
|THYAO
|14,76
|827.687.545
|% -0,14
|
|HALKB
|5,45
|781.901.098
|% 1,11
|
|PETKM
|6,16
|1.117.659.404
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,43
|384.844.492
|% -1,22
|
|HALKB
|5,45
|781.901.098
|% 1,11
|
|GARAN
|9,13
|1.151.742.511
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,25
|492.779.279
|% -0,23
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6504
|7,6566
|% 1,65
|
|Euro
|9,0900
|9,0948
|% 1,28
|
|Sterlin
|10,5418
|10,5947
|% 1,38
|
|Frank
|8,1559
|8,2051
|% 1,22
|
|Riyal
|2,0320
|2,0422
|% 1,51
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-6,14
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,38
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.754
|2.824
|26,05
|
|Yarım
|1.331
|1.366
|12,60
|
|Çeyrek
|668
|683
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,14
|
Seans Raporu
14:21
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14:34YKSLN
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14:33XU030
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14:33XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 16, 228.00 milyon TL de
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14:33TDGYO
Yüzde 4.03 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 902, 609 adet işlem
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14:32ALCTL
Yüzde 5.56 oranında artışla 40.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 306, 792 adet işlem