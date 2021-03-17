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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.03.2021 14:24



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 17 Mart 2021 tarihinde yapılan toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Şirketimize başvuran ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.17. 1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde
Bağımsızlık ölçütlerini taşıdıkları Şirket Kurumsal Yönetim Komitesince tespit edilen Sayın Mehmet Hilmi Özkazanç ve Sayın Necdet Gürbüztürk'ün 8 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak ortakların onayına sunulmasına 
 
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918743


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