***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 17 Mart 2021 tarihinde yapılan toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Şirketimize başvuran ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.17. 1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesindeBağımsızlık ölçütlerini taşıdıkları Şirket Kurumsal Yönetim Komitesince tespit edilen Sayın Mehmet Hilmi Özkazanç ve Sayın Necdet Gürbüztürk'ün 8 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak ortakların onayına sunulmasınakarar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918743BIST