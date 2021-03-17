***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 14:24
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17 Mart 2021 tarihinde yapılan toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Şirketimize başvuran ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.17. 1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde
Bağımsızlık ölçütlerini taşıdıkları Şirket Kurumsal Yönetim Komitesince tespit edilen Sayın Mehmet Hilmi Özkazanç ve Sayın Necdet Gürbüztürk'ün 8 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak ortakların onayına sunulmasına
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918743
BIST
16:471.570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:477,5129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:478,9482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0245
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:47417,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,56
|Açılış
|: 417,46
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:47
|SEYKM
|37,18
|35.981.306
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,63
|21.027.818
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.993.604
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.537.903
|% 9,98
|
|GARFA
|13,39
|8.650.470
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|37.977.959
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,62
|11.557.626
|% -5,44
|
|DAGHL
|15,30
|2.028.536
|% -5,20
|
|SISE
|8,00
|1.633.283.432
|% 2,43
|
|GARAN
|8,81
|1.195.134.229
|% -0,56
|
|THYAO
|14,68
|1.105.622.274
|% -0,41
|
|KARSN
|4,45
|860.163.824
|% 4,22
|
|KCHOL
|24,22
|841.947.953
|% 3,15
|
|EKGYO
|2,21
|475.746.338
|% -1,78
|
|SISE
|8,00
|1.633.283.432
|% 2,43
|
|KARSN
|4,45
|860.163.824
|% 4,22
|
|GSRAY
|4,45
|698.454.213
|% 7,49
|
|YKBNK
|2,70
|428.369.546
|% -0,37
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5084
|7,5129
|% 0,37
|
|Euro
|8,9435
|8,9482
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,3965
|10,4486
|% 0,24
|
|Frank
|8,0546
|8,1031
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9935
|2,0035
|% 0,15
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,10
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-3,36
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-1,62
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-0,68
|
Seans Raporu
16:47
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-
17:03ARENA
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 58.30 lira fiyatla işlem gören hissede 919, 240 adet işlem
-
17:02SAMAT
Yüzde -3.17 oranında düşüşle 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 835, 876 adet işlem
-
17:01MAALT
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 250.80 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 875 adet işlem
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 44 kaybederek (% -0.47 ) 1, 358
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, BRMEN, SEYKM, TRILC, BJKAS, FROTO, GARFA, UMPAS