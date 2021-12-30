***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2021 12:19
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28/12/2021 tarihli kararı ile gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabi olmak üzere sermaye artırımına iştirak edecek olan Nurol Holding A.Ş. ("Nurol Holding") tarafından 30/12/2021 tarihinde Şirketimiz hesaplarına sermaye avansı olarak 170.000.000,00-TL gönderilmiş olup, bu tutar ile Şirketimizin Nurol Holding'e olan, Şirketimize yapmış olduğu nakit ödemelerden kaynaklanan muaccel borçları, bu borçlar için hesaplanmış faiz tutarları ve bakiye kalması halinde banka kredi faizlerinin ödemeleri gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987082
BIST
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|Değişim
|: -1,68%
|| -31,81
|Açılış
|: 1.916
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|Önceki Kapanış
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1.924
En Düşük
1.861
18:0513,1770
En Yüksek
|Değişim
|: 4,09%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
12,4337
18:0514,9693
En Yüksek
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|| 0,5822
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
14,1123
18:05768,50
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|| 33,63
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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776,79
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|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
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|MAALT
|252,20
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|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1729
|13,1770
|% 4,09
|
|Euro
|14,8770
|14,9693
|% 4,05
|
|Sterlin
|17,7227
|17,8116
|% 4,09
|
|Frank
|14,3434
|14,4298
|% 3,99
|
|Riyal
|3,4979
|3,5154
|% 4,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|10,11
|
|Altın Gr.
|769
|769
|33,90
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|0,45
|
|B. Petrol
|79,46
|79,46
|0,25
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
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17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında