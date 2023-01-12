***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 18:17
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında 2022 yılı içerisinde, Şirketimiz portföyünde yeralan taşınmazlara ilişkin olarak, satışların devam ettiği Nurol Tower, Nurol Park ve Nurol Life Projelerinde ön satışlar dahil toplamda yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL tutarında (KDV hariç) satış gerçekleşmiştir.
Yine Şirketimiz portföyünde yeralan taşınmazlara ilişkin olarak yıllık kira bedeli toplamı (KDV hariç) yaklaşık 2.9 milyon TL olan kira sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101351
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: 4,85%
|| 229,55
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,2880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0978
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.137,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.137,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.451.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|3.274.429
|% 9,99
|
|SANKO
|23,78
|35.006.157
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.360.399
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.285.245
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|119.592.276
|% -10,00
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|135,20
|13.001.250.637
|% 7,90
|
|KRDMD
|18,90
|8.631.350.852
|% 9,95
|
|EREGL
|39,52
|7.842.172.488
|% 7,27
|
|ASELS
|55,90
|5.909.616.047
|% 5,87
|
|KOZAL
|540,00
|5.626.545.768
|% 4,09
|
|EKGYO
|8,49
|4.586.354.072
|% 5,07
|
|KRDMD
|18,90
|8.631.350.852
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,02
|3.295.702.250
|% 5,01
|
|SKBNK
|2,62
|860.413.466
|% 2,75
|
|PETKM
|17,34
|3.891.714.354
|% 4,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7789
|18,7822
|% 0,04
|
|Euro
|20,2812
|20,2918
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,6863
|22,8001
|% -0,21
|
|Frank
|20,0522
|20,1730
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,13
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.136
|2,92
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.671
|7.735
|2,00
|
|Yarım
|3.735
|3.785
|2,00
|
|Çeyrek
|1.873
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,12
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|1,05
|